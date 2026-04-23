Hotel Paradise. Kim są nowi uczestnicy? Zuza i Denis namieszają w hotelu - ZDJĘCIA

12. sezon „Hotelu Paradise” nie zwalnia tempa i szybko pokazuje, że każdy odcinek może całkowicie zmienić sytuację i obecne pary w willi. Po przegranej konkurencji z programem pożegnali się Marta i Bartek, a w hotelu robi się miejsce na nowe rozdanie. Nikt jednak nie spodziewał się, że zmiany nadejdą tak szybko i w tak nieoczywisty sposób.

Nowi uczestnicy "Hotelu Paradise" przerwali urodziny Oliwki i Domi

Podczas urodzin Dominiki i Oliwki atmosfera wydawała się lekka i radosna. Niespodzianki, specjalne jedzenie i wyjątkowy klimat, który na chwilę odciągnął uwagę od gry, szybko trysły. W drzwiach pojawili się oni – Zuza i Denis. Nowi uczestnicy wchodzą do hotelu z tortem, składają życzenia i… od razu skupiają na sobie całą uwagę.

Ich wejście nie jest przypadkowe. W willi już teraz nie brakuje napięć i niepewności. Relacja Oliwki i Krystiana coraz częściej budzi wątpliwości, bo jego zachowanie zaczyna ją wyraźnie irytować. Z kolei sytuacja Darka i Roksi nadal pozostaje niewiadomą. W takim układzie pojawienie się dwóch nowych osób może wywrócić wszystko do góry nogami.

Zuzia z "Hotelu Paradise"

Zuza ma 24 lata i mieszka w Warszawie. Jest absolwentką psychologii, ale swoją codzienność związała z mediami i modelingiem. Ma doświadczenie przed kamerą, brała udział w teledyskach, sesjach zdjęciowych, a także pojawiała się na galach jako ring girl. Doskonale odnajduje się w świecie show-biznesu i nie ukrywa, że lubi być w centrum uwagi. W relacjach jest konkretna i stawia na jasne zasady, nie boi się mówić wprost o swoich oczekiwaniach.

Denis z "Hotelu Paradise"

Denis ma 23 lata i pochodzi z Bolesławca. Od lat skupia się na sporcie, a jego największą pasją jest piłka nożna. Jest zdyscyplinowany, samodzielny i przyzwyczajony do życia na własnych zasadach. W relacjach szuka szczerości, choć ma za sobą trudne doświadczenia.

Na ten moment jedno jest pewne: ich wejście nie pozostanie bez wpływu na relacje w hotelu. Pytanie tylko, kto pierwszy znajdzie się na ich celowniku i czy zdecydują się na budowanie relacji, czy od razu przejdą do gry. W „Hotelu Paradise” takie wejścia rzadko kończą się spokojnie.