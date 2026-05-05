Hotel Paradise. Czy Darek i Martyna są razem po programie? Broni jej po kontrowersyjnej konkurencji

Małgorzata Pala
2026-05-05 11:27

Czy Martyna i Darek z 12. edycji „Hotelu Paradise” są razem po programie? Chociaż uczestniczka dołączyła do ekipy całkiem niedawno, już zdążyła częściowo dogadać się z jednym z najbardziej kontrowersyjnych graczy. Czy Darek wybierze Martynę podczas Rajskiego Rozdania i, co jeszcze bardziej ciekawe, czy ta dwójka jest razem po programie? Darek broni uczestniczki po kontrowersyjnej konkurencji.

Czy Darek wybierze Martynę podczas Rajskiego Rozdania?

Przed widzami Rajskie Rozdanie, podczas którego odpadnie prawdopodobnie albo Martyna, albo Roksana. To właśnie im Darek zadeklarował, że da znać, którą wybierze. Jednak uczestnik nadal się waha i chociaż wstępnie coś zadeklarował, tak naprawdę nadal nie wiadomo, jak postąpi. Obie kobiety są w zawieszeniu.

Czy Martyna jest z Darkiem po „Hotelu Paradise”?

Podczas kontrowersyjnej konkurencji w programie, kiedy Roksi zdecydowała się poddać w walce o immunitet i tym samym pomogła zdobyć go Oliwce, padły głosy zachwytu nad postępowaniem dziewczyny. Jednak Martyna odebrała to inaczej. Uznała, że gdyby nie sytuacja dwa na jeden (Oliwka i Roksi razem przeciwko niej), mogłaby wygrać konkurencję i być bezpieczna. Jako nowa uczestniczka hotelu na pewno pomogłaby sobie, gdyby miała bezpieczeństwo w postaci takiego przywileju. Jednak do tego nie doszło, a po zachowaniu Roksany nie wszyscy są zachwyceni.

Darek odpowiedział na pytania widzów po wyemitowaniu konkurencji i bronił na Instagramie Martyny. Nadal podkreślał, że to ona zasługiwała na zwycięstwo, a zachowanie Roksi nie było szczere i sprawiedliwe.

Czy to może oznaczać, że mężczyzna faktycznie zdecydował się na hotelowy związek z Martyną? A może ich relacja przełożyła się poza mury willi? Na pewno Darek nadal obstaje przy swoim i broni punktu widzenia Martyny.

- Co myślisz o zachowaniu Roksany podczas gry o immunitet? - padło pytanie do Darka na Instagramie.

- Dla mnie wygrana jest tylko jedna - odpowiedział twardo uczestnik, oznaczając Martynę oraz publikując jej zdjęcie. To daje do myślenia, że Darek ma bliską relację z Martyną.

