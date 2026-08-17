Hotel Paradise 13. Kolejni uczestnicy wchodzą do gry! Wśród nich przyszły król dram i 20-letnia tancerka - ZDJĘCIA

Hotel Paradise 13. Filip Kuliński wierzy w prawdziwą miłość

Filip Kuliński ma 25 lat i pochodzi ze Żnina. To typ uczestnika, którego trudno nie zauważyć. Jest bardzo towarzyski, energiczny i bezpośredni. Nie ma problemu z powiedzeniem tego, co naprawdę myśli, a flirtowanie zdecydowanie nie jest dla niego problemem. Na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie bardzo pewnego siebie, momentami nawet zadziornego. Bliższe poznanie ma jednak pokazywać jego zupełnie inną stronę. Filip jest wrażliwy i empatyczny, a mimo trudnych doświadczeń nadal wierzy, że uda mu się znaleźć prawdziwą miłość.

W programie może więc połączyć dwie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie zawsze idą ze sobą w parze – zamiłowanie do flirtu oraz romantyczne podejście do uczuć. Jego największym atutem ma być szczerość.

Hotel Paradise 13. Szymon Woźniakiewicz może zostać królem dram

Szymon Woźniakiewicz ma 22 lata i jest z Warszawy. Studiuje wychowanie fizyczne, a sport jest ważną częścią jego życia. Regularnie chodzi na siłownię i pływa, a dodatkowo prowadzi zajęcia na basenie dla dzieci. Szymon nie ukrywa jednak, że poza aktywnością fizyczną interesują go również... plotki, prowokacje i obserwowanie ludzkich reakcji. Właśnie dlatego jego pobyt w „Hotelu Paradise” może dostarczyć widzom sporo rozrywki.

Sam niekoniecznie będzie musiał być bohaterem każdego zamieszania. Niewykluczone, że znacznie bardziej spodoba mu się obserwowanie tego, jak inni mieszkańcy radzą sobie z kolejnymi konfliktami i niespodziewanymi sytuacjami. Czy to właśnie Szymon zostanie jednym z największych prowokatorów 13. edycji?

Hotel Paradise 13. Mariia Hrystko szuka miłości i prawdziwych przyjaciółek

Mariia Hrystko ma 20 lat i mieszka w Rzeszowie. Jest tancerką, a przy tym stawia na styl, kobiecość i pewność siebie. Do Polski przeprowadziła się jako nastolatka, co sprawiło, że stosunkowo szybko musiała nauczyć się samodzielności. W „Hotelu Paradise” Mariia nie chce jednak skupić się wyłącznie na poszukiwaniu partnera. Zależy jej również na zbudowaniu prawdziwych kobiecych przyjaźni. Jak wynika z jej charakterystyki, na co dzień brakuje jej takich głębszych relacji. Nie zawsze łatwo jest jej jednak nawiązać więź z innymi kobietami. Mariia zdaje sobie sprawę, że jej wygląd i pewność siebie mogą czasami wzbudzać zazdrość. W rajskiej willi będzie więc musiała znaleźć odpowiedź nie tylko na pytanie, czy pozna odpowiedniego chłopaka, ale również czy uda jej się stworzyć szczere przyjaźnie.

Hotel Paradise 13. Kiedy oglądać?

Filip, Szymon i Mariia to kolejne osoby, które już wkrótce zamieszkają w rajskiej willi. 13. sezon został nagrany w Tajlandii, a widzowie zobaczą go już tej jesieni. Premierowe odcinki zostaną pokazane wyjątkowo w weekend – 29 i 30 sierpnia o godz. 20:55. Później program wróci do regularnej emisji od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00 w TVN7.