Gwiazdy „Hotelu Paradise” w nowej edycji „Królowej Przetrwania”? Uczestniczka reaguje

Nowy sezon „Królowej Przetrwania” budzi emocje przed premierą

Format „Królowa Przetrwania” to obecnie jeden z najgłośniejszych programów typu reality show. Widzowie śledzą losy uczestniczek z zapartym tchem, a wybuchające między nimi spory natychmiast przenoszą się do mediów społecznościowych. Oficjalne potwierdzenie prac nad nową serią błyskawicznie przyciągnęło uwagę internautów.

Zainteresowanie podsyca fakt, że jesienna ramówka TVN7 przyniesie również 13. edycję „Hotelu Paradise”. Ponieważ obie produkcje mają częściowo wspólną widownię, szybko zaczęto zastanawiać się, kto z randkowego show poradziłby sobie w ekstremalnych warunkach. Fani nie ukrywają, że chętnie zobaczyliby znane twarze w nowej odsłonie „Królowej Przetrwania”.

Magda z „Hotelu Paradise” zabiera głos. Jej odpowiedź mówi wiele

W mediach społecznościowych, pod wpisem ogłaszającym kolejną edycję ekstremalnego formatu, zaroiło się od propozycji fanów. Bardzo często padało imię Magdy, znanej z 12. sezonu „Hotelu Paradise”. Dziewczyna zapisała się w pamięci widzów jako postać niezwykle barwna i wzbudzająca skrajne emocje.

Największym zaskoczeniem okazała się reakcja samej uczestniczki, która nie przeszła obojętnie obok oznaczeń fanów. Odpowiedziała niezwykle zwięźle, ale jednoznacznie:

„Chętnie”

Dominika i Roksana z „Hotelu Paradise” na liście życzeń internautów

Lista potencjalnych kandydatek nie kończy się na Magdzie. Wśród typowanych osób znalazła się również Dominika, która triumfowała w 12. edycji „Hotelu Paradise”, oraz Roksana. Niektórzy myślą, że obecność tych uczestniczek gwarantowałaby sporą dawkę adrenaliny i nieoczekiwanych zwrotów akcji w nowym programie.

Wielu widzów uważa, że mocne charaktery z randkowego show idealnie wpisałyby się w specyfikę „Królowej Przetrwania”. Format ten opiera się bowiem w dużej mierze na skomplikowanych relacjach międzyludzkich i napięciach rodzących się w grupie.

Pytanie, czy produkcja zdecyduje się na angaż gwiazd „Hotelu Paradise”, wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Na ten moment to jedynie domysły społeczności. Nawet otwarte chęci wyrażane przez Magdę nie stanowią gwarancji, że ostatecznie zobaczymy ją lub jej koleżanki na planie kolejnego sezonu „Królowej Przetrwania”.