Farma. Agnieszka zamiast Oli? Widzowie pokazali, kto miał jechać do domu 

Widzowie podzieleni po eliminacji

W komentarzach na oficjalnym profilu „Farmy” w mediach społecznościowych nie brakuje emocji. Jedni bronią decyzji, inni otwarcie wskazują, że ich zdaniem gra mogła zakończyć się inaczej. Spór szybko nabrał tempa i wyraźnie pokazał, jak bardzo widzowie angażują się w losy uczestników. Pojawiają się zarówno głosy poparcia dla Agnieszki, jak i krytyczne uwagi dotyczące samego przebiegu rozgrywki. Niemniej jednak, wiele osób gratuluje Agnieszce wygranej i czeka na odcinki finałowe.

„Ja tam kibicowałem Agnieszce 👏👏👏”„Rozumiem zasady gry, ale ten styl rozgrywania ludzi totalnie do mnie nie trafia. Team Aksel i Paulina 🙋‍♀️”„Dobrze że dostali takie zadanie bo wyszło kto się nadaje na farmera że dwie nowe uczestniczki po prostu nie nadają się do pracy chyba że w kuchni”

Ostatni tydzień na "Farmie" i najwyższa stawka

Tymczasem na Farmie rozpoczyna się najważniejszy etap sezonu. Przed Agnieszką, Karoliną, Dominiką, Pauliną, Aksel i Wojtkiem ostatni tydzień rywalizacji, w którym stawką jest miejsce w programie oraz walka o Złote Widły. Zgodnie z zasadami finałowej fazy, każdy przegrany uczestnik opuszczający program wskazuje w liście osobę do pierwszego pojedynku, co uruchamia lawinę kolejnych eliminacji i bezpośrednich starć.

Gra bez marginesu błędu

W ostatnim etapie „Farmy” nie ma już miejsca na przypadek. Sojusze tracą znaczenie, a każda decyzja może przesądzić o dalszym losie uczestników. To moment, w którym strategia, emocje i relacje zderzają się w najbardziej bezpośredni sposób. Finałowy tydzień dopiero się rozpoczyna, a wszystko wskazuje na to, że napięcie będzie tylko rosło.