Farma 5, odcinek 25: Kto przetrwa pierwszy pojedynek tygodnia?

Strategiczne nominacje w 25. odcinku "Farmy"

Poranny obrządek szybko przerodzi się w obserwacje i analizę potencjalnych rywali. Farmerzy zaczynają przyglądać się sobie nawzajem, szukając słabych punktów i szans na przetrwanie w nadchodzących pojedynkach. Cierpliwość grupy zostanie wystawiona na próbę, gdy Ewa po raz kolejny nie sprosta codziennym obowiązkom, co wywoła frustrację i napięcie wśród pozostałych mieszkańców Farmy.

Pierwszy pojedynek tygodnia

Farmer Tygodnia otrzyma możliwość nominowania uczestnika, który według niego jest „bezużyteczną parą rąk”. Wybrany nominowany sam wskaże swojego przeciwnika, co może całkowicie zmienić układ sił w gospodarstwie. W tym starciu zadecydują spryt, równowaga i umiejętność pracy pod presją, a każdy błąd będzie kosztowny.

Po zapadnięciu zmroku mieszkańcy stodoły przeniosą się do domu, rozpoczynając kolejny etap rywalizacji. Choć pozorny spokój może dawać chwilowe wytchnienie, tydzień pełen pojedynków dopiero się zaczyna, a każdy ruch może mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania na Farmie.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55