Farma 5, odcinek 24: Lamia w ogniu krytyki po pojedynku. Odmówi podania ręki i wywoła burzę

Pojedynek, który wszystko zmienił

Przegrana w pojedynku okaże się dla Lamii wyjątkowo trudna do zaakceptowania. Emocje wezmą górę do tego stopnia, że Farmerką odmówi podania ręki rywalowi. Ten gest zostanie odebrany jako brak szacunku i natychmiast wywoła reakcję pozostałych uczestników.

– Nie podanie ręki to jest cios poniżej pasa – skomentuje Agnieszka, podkreślając, że nawet w rywalizacji należy zachować zasady.

Sytuacja szybko się zaostrzy. Aksel nie ukryje rozczarowania i jasno da do zrozumienia, że takie zachowanie zmienia zasady gry. Jeszcze większe emocje wywołają słowa Lamii, która zasugeruje, że działa według własnej strategii. Wśród Farmerów pojawią się podejrzenia, że mogła celowo wpłynąć na wynik pojedynku. Jej wymijające odpowiedzi tylko podkręcą atmosferę i wzbudzą kolejne pytania.

Otwarty bunt na Farmie

To jednak nie będzie koniec. Lamia zdecyduje się na kolejny krok i odmówi współpracy przy codziennych obowiązkach. Taki gest zostanie odebrany jako otwarty bunt i jeszcze bardziej zaogni napiętą sytuację w gospodarstwie.

Narastająca frustracja i kolejne napięciaW tym samym czasie jeden z uczestników wciąż nie odnajduje się w realiach programu, co zaczyna irytować resztę grupy. Zbliżająca się nominacja do pojedynku dodatkowo podkręci emocje i sprawi, że relacje między Farmerami staną się jeszcze bardziej napięte.

Zachowanie Lamii postawi ją w trudnej sytuacji. Pojawia się pytanie, czy zdoła opanować emocje i wrócić do gry, czy jej bunt doprowadzi do jeszcze większego kryzysu na Farmie.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.