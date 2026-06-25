Było więcej zdrad? Kolejna burza wokół Kamila z polskiej edycji "Love is Blind"

Paulina Szafrańska zdradza sekrety Kamila z programu "Love Is Blind"

Choć Paulina Szafrańska nie dotarła w formacie do ołtarza, zdążyła nawiązać bliskie znajomości z resztą obsady pierwszej polskiej odsłony popularnego eksperymentu społecznego. Kobieta gościła ostatnio w „Kolasińska Podcast”, gdzie podzieliła się swoimi wrażeniami z udziału w telewizyjnym hicie. Rozmowa zeszła ostatecznie na kulisy relacji między uczestnikami po wyłączeniu kamer, a najgorętszym wątkiem okazały się poczynania Kamila.

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Dlaczego Julia odrzuciła Kamila przed ołtarzem w "Love Is Blind"?

W finałowym odcinku reality show zaplanowano ceremonię zaślubin Kamila oraz Julii, do której jednak ostatecznie nie doszło. Zaskoczony mężczyzna usłyszał odmowę, ponieważ jego telewizyjna narzeczona otrzymała wcześniej niepokojący sygnał od osoby z jego bliskiego środowiska. Z tajemniczej wiadomości wynikało, że mężczyzna rzekomo dopuszczał się zdrad wobec swojej wieloletniej partnerki w przeszłości.

Kobieta postanowiła wziąć te rewelacje za dobrą monetę i wycofać się z relacji. Oskarżony konsekwentnie bronił swojego dobrego imienia, kategorycznie odrzucając te zarzuty. Do dzisiaj sprawa pozostaje niewyjaśniona, ponieważ obie strony sporu przedstawiają całkowicie odmienne relacje na temat tamtych wydarzeń.

Kamil zaprosił znajomych do Norwegii. Paulina Szafrańska o bliskim kontakcie z mężczyzną

W podcaście pojawiły się kolejne doniesienia, które stawiają zachowanie bohatera programu w bardzo niekorzystnym świetle. Po emisji show mężczyzna zaprosił znajomych z planu do Norwegii, gdzie cała grupa wynajęła dom i wspólnie się integrowała. Paulina przyznała, że podczas tego wyjazdu doszło między nią a Kamilem do czegoś więcej, co miało nieoczekiwane konsekwencje następnego poranka.

My do niego zostaliśmy zaproszeni w październiku. Wynajęliśmy sobie domek, fajnie się bawiliśmy, coś tam się wydarzyło, to następnego dnia Kamil mówi: słuchaj, bo ja jestem teraz... spotykam się z kimś... jestem w związku z dziewczyną z Norwegii i właściwie to jutro chciałbym wam ją przedstawić – zrelacjonowała Paulina.

To kolejne doniesienia o rzekomej niewierności

Ujawniona afera wywołała spore zamieszanie w internecie, a komentujący wytykali Paulinie, że zataiła ten fakt przed nową partnerką mężczyzny. Wcześniej rozczarowania postawą telewizyjnego partnera nie kryła Julia, a teraz w podobnym tonie o całej sprawie wypowiada się Szafrańska. Internauci zwracają uwagę na rosnącą liczbę niedomówień wokół niedoszłego pana młodego.

Z całą pewnością można stwierdzić, że to właśnie Kamil stał się najbardziej kontrowersyjną postacią premierowej polskiej edycji miłosnego formatu, a kolejne doniesienia z jego życia wciąż rozpalają ciekawość widzów.