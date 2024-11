Przyjaciółki, odcinek 289: Oświadczyny Patryka! Hania nie będzie chciała ślubu z fryzjerem

- Co to jest? - zapyta Hania w 289 odcinku "Przyjaciółek".- Wygląda jak pierścionek - zażartuje Patryk, sprawdzając reakcję dziewczyny. Niestety córka Ingi kiepsko odbierze całą sytuację. - Ale chyba nie zamierzasz... Nie chciałeś się... - Hania nie będzie wiedziała, co ma mówić.- A co, jeśli właśnie zamierzam się tobie oświadczyć? - zapyta przekornie chłopak.- Ale przecież nigdy nie było o tym mowy. To nie jest najlepszy czas. Zwariowałeś? - reakcja córki Ingi będzie mówiła wszystko. - Nie. Nie zwariowałem - powie Patryk wyraźnie zirytowany reakcją dziewczyny. - Nie kupiłem go. Znalazłem - fryzjer wyzna wreszcie prawdę, ale to doprowadzi do kolejnych kłopotów. Patryk nie będzie w stanie udawać, że nic się nie stało. Reakcja Hani na próbę rzekomych oświadczyn powie wszystko. Między parą zacznie się coś psuć.