Przyjaciółki, odcinek 285: Dramat córki Dorotki. Mirandka będzie nękana w szkole i nie tylko - ZDJĘCIA

- (...) Kochanie, nadal cię boli? - zapyta zmartwiona mama, kiedy spotka się z Mirandką na szkolnym korytarzu. - Tak… - potwierdzi dziewczynka. - Dobrze. To wiesz co, ja napiszę do pani, że cię zwalniam i jedziemy do lekarza, dobrze? - szybko postanowi Dorotka.- Może mi przejdzie w domu… - od razu zakomunikuje Mirandka. - Ale kochanie, ból brzucha może oznaczać różne rzeczy. Może trzeba zrobić jakieś badania, może USG... - uzna wystraszona mama, ale właśnie w tym momencie zauważy śmiech innych uczennic, które wyraźnie będą zerkać w jej stronę. - A z czego one się śmieją? - od razu zapyta.