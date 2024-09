Przyjaciółki, odcinek 281: Inga nie wybaczy Borysowi i zbliży się do Adama! Dorotka to wykorzysta - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 281 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

W 281 odcinku "Przyjaciółek" Inga wciąż będzie wściekła na Borysa, który okłamał ją w sprawie swojego wyjazdu do Singapuru. I choć dawnemu kochankowi Gruszewskiej długo udało się to utrzymać w sekrecie, to wszystko się zmieniło, gdy przypadkiem zauważyła go na ulicy i podzieliła się tym z Dorotką, która w międzyczasie podjęła się z nim współpracy i w końcu postanowiła go przed nią wydać, gdyż nie mogła patrzeć, jak Inga się tym wszystkim zadręcza. Wówczas Gruszewska doznała szoku i ostro się wściekła, a w 281 odcinku "Przyjaciółek" wcale nie będzie lepiej! A to dlatego, że po tym wszystkim Inga nie będzie nawet w stanie nazywać go dalej swoim przyjacielem!

Inga u boku Adama szybko zapomni o Borysie 281 odcinku w "Przyjaciółek"!

Tyle tylko, że w 281 odcinku "Przyjaciółek" Gruszewska nie będzie po nim zbyt długo rozpaczać. A to dlatego, że już zdąży zbliżyć się do Adama, który zaoferuje jej swoją pomoc przy tworzeniu pamiątkowego filmiku dla dzieci zmarłej Zuzy (Anita Sokołowska), Grzesia (Gabriel Pakieser) i Krzysia (Aleksander Sułek). Głowacki przekaże jej ich wspólne zdjęcia z czasów szkolnych, a także zaproponuje swoją pomoc przy montażu, czym mocno w 281 odcinku "Przyjaciółek" przypodoba się Indze!

- To jest niesamowite, że udało ci się zebrać te wszystkie zdjęcia - przyzna Inga.

- Prześlij mi to, co masz już zmontowane, a ja zajmę się resztą - zaproponuje Adam.

Borys wścieknie się na Dorotę w 281 odcinku "Przyjaciółek"!

W 281 odcinku "Przyjaciółek" Borys nakryje Ingę i Adama, a ich widok razem mocno go dotknie. Do tego stopnia, że będzie miał jeszcze większe pretensje do Dorotki za to, że wydała go przed jego byłą kochanką. Ale jej przyjaciółka nie będzie miała sobie nic do zarzucenia, gdyż mężczyzna sam będzie sobie winien!

- Dlaczego skłóciłaś mnie z Ingą? - zapyta Borys.

- Mój drogi, przyjaciół się nie okłamuje - powie stanowczo Dorotka.

A co więcej, w 281 odcinku "Przyjaciółek" tylko na tym zyska! A to dlatego, że mimo wszystko uda jej się wciągnąć Borysa w swój kolejny interes, gdy jej potencjalny klient oznajmi, że jest zainteresowany współpracą wyłącznie z nim!