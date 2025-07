Przyjaciółki 26 sezon. Nowa Gabi odbije Indze Borysa?! Takich scen jeszcze nie było - ZDJĘCIA

Gabi wkracza do akcji w 26. sezonie serialu „Przyjaciółki”

Gabo to nowa bohaterka, która zagości w życiu Ingi, Patrycji (Joanna Liszowska) i Anki (Magdalena Stużyńska) w 26. sezonie „Przyjaciółek”. Jak informowaliśmy, Gabi przyjedzie do Warszawy w konkretnym celu. Do stolicy zwabi ją miłość, a raczej nadzieja na powodzenie z pewnym mężczyzną… Nie bez znaczenia jest także fakt, iż charyzmatyczna kobieta to nikt inny, jak krewna Roberta (Krzysztof Wieszczek), byłego męża Ingi.

Gabi „odbije” Indze Borysa?!

Obecnie trwają prace nad 26. sezonem „Przyjaciółek”, co owocuje w różnego rodzaju materiały zza kulis. I stąd wiadomo, że Inga, Borys i Gabi na pewno będą mieli coś wspólnego. Co prawda, historia znajomości Gruszewskiej z przystojnym architektem nie należy do łatwych, ale wszystko wskazuje na to, że wreszcie im się ułoży. Czyżby do czasu? Co Inga na to, że w jej otoczeniu pojawi się ponętna, szalona Gabi?!

Gabi to nowa wersja Dorotki?! Przyjaciółki muszą się mieć na baczności

Gabi z pewnością nieźle namiesza w 26. sezonie serialu „Przyjaciółki”. Inga, Anka i Patrycja mają już doświadczenie w przebywaniu w towarzystwie z szaloną koleżanką. Mowa oczywiście o więziach z Dorotką. Niestety nie da się ukryć, że Agnieszka Sienkiewicz-Gauer nie pokazuje kulis planu hitu Polsatu. Nie wiadomo jeszcze, czy aby na pewno wystąpi w nowym sezonie. Wiele wskazuje na to, że pewna siebie Gabi może być pewnego rodzaju „zastępstwem” za Dorotkę. Oficjale informacje nadal nie padły.

Jedno jest pewne - Inga musi się mieć na baczności. Lepiej niech zwraca uwagę na przystojnego Borysa! Gabi z pewnością pokaże swój temperament, także w kontaktach z facetami.

