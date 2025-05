Finał Przyjaciółek. Inga powie Borysowi, że nigdy nie urodzi mu dziecka. Będą razem w ostatnim 302 odcinku? - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, odcinek 300: Julka straci prawo do opieki nad synem! Anka z Pawłem uratują Oliwiera

"Przyjaciółki" 25 sezon, odcinek 12 (odcinek 302), ostatni - czwartek, 22.05.2025, o godz. 21.15 w Polsacie

W 302 odcinku "Przyjaciółek" Inga z Borysem będą mogli nacieszyć się sobą. Po szokujących wydarzeniach w związku z dzieckiem Natalii (Natalia Rybicka), przyjdzie czas na odrobinę spokoju. Czy finał 25. sezonu serialu "Przyjaciółki" przyniesie dla Gruszewskiej pełne szczęście? Przed nią trudna rozmowa z Borysem.

Związek Ingi i Borysa rozkwitnie w ostatnim, 302 odcinku "Przyjaciółek"

Relacja Gruszewskiej z architektem rozpoczęła się dość burzliwie i przede wszystkim od zamiarów przyjaźni. Trzeba przyznać, że przez dłuższy czas faktycznie traktowali się bardziej po koleżeńsku, a mężczyzna zniknął nawet na jakiś czas na zleceniu w Singapurze. Niektórzy widzowie od początku mieli nadzieję, że między tą dwójką wreszcie wybuchną romantyczne emocje i będą mogli stworzyć prawdziwy związek. Do tego też dojdzie, ale jest pewna kwestia, która trapi Ingę.

Inga podkreśli Borysowi, że nie urodzi mu dziecka

Operacja usunięcia macicy bardzo poruszyła Ingę, ten temat był dla niej wstydliwy i nie mogła do końca pogodzić się z faktem, że musiała przejść taki zabieg. Na szczęście wsparcie bliskich kobiet okazało się zbawienne, a Gruszewska znów poczuła się sobą. Zrozumiała, że bez względu na brak macicy może czuć się kobieco, pięknie i komfortowo.

W 302 odcinku "Przyjaciółek", jeszcze zanim wspólna przyszłość Ingi i Borysa rozkręci się na dobre, Gruszewska przypomni ukochanemu o tym, że nie będą mieli wspólnych dzieci.

- Zamieszkamy razem, ale nie u ciebie. Potrzebujemy czegoś własnego, czegoś nowego. Duży, piękny dom, który nam wybuduję, co ty na to – Borys zacznie snuć plany na przyszłość.

- To ja tylko w takim razie poproszę duży salon, kuchnię z wyspą tak na rodzinne spotkania, kilka sypialni, no wiesz oczywiście, dla nas, dla Marysi, Hani, na szczęście więcej dzieci nie będzie W sumie to nigdy o tym nie rozmawialiśmy – uzna Inga.

- Nie musimy – odpowiada Borys.

- A zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie urodzę ci dziecka? – poruszy ważną kwestię Inga.

- Inga, masz dwie wspaniałe, mądre córki. Najważniejsze, że chcemy być razem – podkreśli Borys, rozwiewając wątpliwości ukochanej.