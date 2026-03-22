Wojna zastępcza, odcinek 3: Zuza i Budyń aresztowani w Berlinie. Nie domyślą się, że są ofiarami przebiegłej gry wywiadu - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2026-03-22 18:10

Młodzi agenci UOP w 3 odcinku serialu "Wojna zastępcza" spróbuję do końca zrealizować powierzone im misje, ale spotkają ich "niespodziewane" komplikacje, a każdy ruch może wywołać poważne skutki. Chwile grozy w Berlinie przeżyją Zuza (Waleria Gorobets) i Budyń (Piotr Witkowski), którzy wpadną w tarapaty i zostaną aresztowani. Nie mając pojęcia o tym, że ich działania są częścią większej misji, że wykonali zadanie, ale przy tym stali się ofiarami przebiegłej gry agentów wywiadu! Co prawda w 3 odcinku "Wojna zastępcza" wrócą do Polski ich misja będzie miała ciąg dalszy!

"Wojna zastępcza" odcinek 3 - niedziela, 22.03.2026, o godz. 20.25 w TVP1

Aresztowanie Zuzy i Budynia w 3 odcinku "Wojna zastępcza" to będzie zaplanowana akcja podczas ich gry operacyjnej w Berlinie. Ten dramatyczny zwrot akcji dla niedoświadczonych szpiegów, oficerów UOP będzie krył wiele tajemnic. Nie domyślą się jeszcze, że mimo wszystko wykonali swoje zadanie, a ich misja będzie  punktem wyjścia do kolejnych wyzwań dla agentów wywiadu!

Tajna operacja  Smirnoffa w 3 odcinku "Wojna zastępcza"

Także w Polsce w 3 odcinku "Wojna zastępcza" sytuacja będzie się rozwijała dynamicznie. Artur Gruz (Mateusz Więcławek) po nawiązaniu sojuszu z radzieckim majorem Aleksandrem Zarudinem (Dawid Dziarkowski), będzie walczył z mafią paliwową. Jednak brutalna walka z przestępczością okaże się przykrywką dla tajnej operacji specjalnej Smirnoffa (Mariusz Bonaszewski).

Przerażające odkrycie Artura w 3 odcinku "Wojna zastępcza".  Zwłoki radzieckiego żołnierza!

Artur z przerażeniem w 3 odcinku "Wojna zastępcza" odkryje radioaktywne zwłoki radzieckiego żołnierza. Podejmie się trudnego wyzwania, by ustalić jaki udział w tym makabrycznym odkryciu ma piękna porucznik KGB Nastia Poliakowa (Paulina Gałązka)!

W tarapaty wpadnie też Stefan "Gutek" Pszczółkowski (Karol Bernacki), który spotyka tajemniczą dziewczynę Paulinę (Anastazja Małocha), z którą lekkomyślnie nawiąże znajomość. To się może źle skończyć dla szpiega! 



Emisja 3 odcinka "Wojna zastępcza" w niedzielę, 22 marca 2026 r., o godz. 20.25 w TVP1. Już teraz 3 odcinek można obejrzeć przedpremierowo w VOD.TVP.pl, ale jest płatny aż do premiery w telewizji.

Galeria zdjęć 14