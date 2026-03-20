La promesa - pałac tajemnic, odcinek 358: Rodzinna awantura o ślub Cataliny, a w tle mroczne sekrety rodzinne Simony

W poprzedniej odsłonie serialu „La promesa - pałac tajemnic” Manuel oraz Alonso starali się rozwikłać zagadkę tragicznego incydentu podczas polowania. Śmierć Feliciana mocno wstrząsnęła Marią i Salvadorem, zmuszając ich do podjęcia kluczowych decyzji. W międzyczasie Simonę odwiedziła Virtudes, która podzieliła się z matką swoimi traumatycznymi doświadczeniami. Z kolei Manuel poinformował rodzinę o planowanym starcie w zawodach lotniczych, a także starał się uświadomić Janie, że intencje Abla nie są do końca czyste.

OD SERCA - odcinek 10 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

La promesa, odcinek 358. Co wydarzy się w nowym epizodzie?

Domownicy z niecierpliwością wyczekują powrotu Teresy i Petry, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu Feliciana. Aby uczcić pamięć zmarłego, Lope przygotowuje specjalny posiłek w ramach stypy. Atmosferę przerywa nagłe wtargnięcie markizy do jadalni dla służby, która ma wobec nich kategoryczne żądania. Tymczasem Catalina ogłasza, że jej ceremonia zaślubin z don Pelayo będzie niezwykle skromna, co natychmiast wywołuje stanowczy sprzeciw reszty rodu. Ranny podczas łowów Curro powoli odzyskuje siły, jednak Cruz, ignorując wyraźne zakazy medyków, porusza przy nim temat tragicznego odejścia Feliciana. W innych rejonach pałacu córka kucharki Simony oraz panna Catalina wracają pamięcią do młodzieńczych lat spędzonych w rezydencji. Maria postanawia nie czekać na krok Salvadora i z pomocą Jany zabiera się za pisanie do niego romantycznego wyznania.

Gdzie i o której godzinie oglądać 358. odcinek serialu La promesa?

Hiszpańską produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 358. odcinka została zaplanowana na piątek, 27 marca 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia zaległości. Wszystkie dotychczasowe oraz najnowsze epizody są udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada La promesa i kto znalazł się w obsadzie?

Główna bohaterka, Jana, z każdym dniem coraz mocniej angażuje się w poznawanie mrocznych tajemnic rodu Lujan, natrafiając na kolejne spiski ukryte w pałacowych korytarzach. Dziewczyna jest zmuszona do ciągłego maskowania swoich rzeczywistych celów, lawirując w niebezpiecznym środowisku pełnym zakulisowych gierek między arystokracją a pracownikami. Jej uczucie do Manuela dodatkowo gmatwa całą sytuację, zmuszając ją do wyboru między zaplanowanym odwetem a prawdziwą miłością. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, a wszystko wskazuje na to, że odkryta ostatecznie prawda przerośnie jej najśmielsze oczekiwania.

Na ekranie w głównych i pobocznych rolach pojawiają się między innymi:

- Ana Garcés jako Jana Expósito

- Eva Martín w roli Cruz Ezquerdo de Luján

- Manuel Regueiro grający Alonso de Luján

- Arturo Sancho wcielający się w Manuela Luján Ezquerdo

- María Castro jako Pía Adarre

- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

- Teresa Quintero jako Candela García

- Carmen Asecas w roli Cataliny Luján

- Paula Losada jako Jimena

- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

- Alberto González grający Juana Ezquerdo

- Marga Martínez jako Petra Arcos

- Enrique Fortún jako Lope Ruiz

- Sara Molina jako María Fernández

- Laura Simón jako Lola Montoro

- Rafa de Vera jako Conrado Funes