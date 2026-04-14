Uroczysko, odcinek 238: Międzynarodowy sygnał pomocy i zawartość więziennego worka zapowiadają kłopoty

Emocje w serialu "Uroczysko" ostatnio sięgnęły zenitu, a poprzedni odcinek dostarczył nam solidnej dawki akcji i osobistych dramatów. Posterunkowa Zuzia po raz kolejny udowodniła swój hart ducha, ratując groźnego bandytę i zyskując miano lokalnej bohaterki. W międzyczasie czujność stróżów prawa wzbudził czarujący Belmondo, który krążył wokół starszej pani Stelmach. Nie zabrakło też sercowych rozterek, gdyż pisarz unikał deklaracji wierności wobec Marii, podsycając jej zazdrość. Gdy dodamy do tego Alexa na kursie podrywu i Filipa poszukującego fortuny w banknotach, robi się naprawdę gorąco. Co jeszcze wydarzy się w tej malowniczej, ale pełnej tajemnic miejscowości?

"Uroczysko" odc. 238 - streszczenie

Nadchodzący odcinek "Uroczyska" przyniesie nową, mroczną zagadkę, której centrum stanowi morderstwo adwokata Adama Pulchera w jego własnym gabinecie przy dźwiękach jazzu. Sprawę komplikuje fakt, że tajemniczy mężczyzna, widziany na miejscu zbrodni, pojawia się również przy kolejnych zwłokach, co natychmiast wzbudza podejrzenia śledczych. W tym samym czasie Zuza i Olek, podczas pożegnania na cmentarzu starego przestępcy, otrzymują od notariuszki zaskakującą wiadomość o spadku. Równolegle pewien pisarz martwi się nagłym zniknięciem młodej turystki, Alex dostrzega dyskretny międzynarodowy sygnał pomocy, a zawartość więziennego worka zapowiada poważne kłopoty.

"Uroczysko" odc. 238 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnych zagadek w malowniczym Uroczysku, a nadchodzący epizod zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Twórcy serialu z pewnością przygotowali dla widzów wiele niespodzianek i zwrotów akcji. Już wkrótce dowiemy się, jakie tajemnice skrywa śmierć adwokata i co przyniesie niespodziewany spadek bohaterom. Premierowa emisja 238. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od samego początku podbił serca widzów, wciągając ich w świat mrocznych tajemnic skrywanych przez pozornie spokojną miejscowość. Każda sprawa, prowadzona przez charyzmatyczny i kontrastujący ze sobą duet policjantów, Agatę i Filipa, trzyma w napięciu przez dwa odcinki, pozwalając jednocześnie śledzić prywatne losy bohaterów. To idealna propozycja dla miłośników kryminałów z dobrze zarysowanym tłem obyczajowym. Siłą produkcji jest bez wątpienia świetnie dobrana obsada, która nadaje postaciom autentyczności. W serialu występują między innymi:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)