Szpital św. Anny, odcinek 112: Kaja toczy batalię prawną o swój projekt. Wojtek, chcąc ją wesprzeć, nie zastaje jej w domu

W ostatnim odcinku serialu "Szpital św. Anny" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie musieli zmierzyć się z serią dramatycznych wydarzeń. Poranek Zyty zaczął się od włamania, podczas którego musiała ratować życie napastnika, który na dodatek w szpitalu niczego nie pamiętał. Równie niespokojnie było u Kaśki, która otrzymała od Bartka projekt umowy rozwodowej, a jednocześnie walczyła o zdrowie siedmioletniego chłopca z podejrzeniem zapalenia wyrostka. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy mały pacjent nagle zniknął ze szpitalnej sali, pogrążając w rozpaczy starające się o jego adopcję małżeństwo. Na domiar złego, pod koniec dnia Marta przekazała Zycie wstrząsające informacje dotyczące planów Streckera. Po tylu zwrotach akcji pozostaje tylko jedno pytanie: czego możemy spodziewać się dalej?
"Szpital św. Anny" odc. 112 - streszczenie
Nowe zarządzenie Sabiny wywołuje na SOR-ze ogromne zamieszanie i sprzeciw personelu medycznego. Zgodnie z nowymi wytycznymi, badania diagnostyczne mają być przeprowadzane wyłącznie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, a pozostali pacjenci kierowani na obserwację. Mirek, nie zgadzając się z tą decyzją, postanawia działać wbrew regulaminowi i pomaga znanemu mu 20-letniemu chłopakowi z niepełnosprawnością. W trakcie procedur medycznych jego matka nagle traci przytomność i trafia pod opiekę Kai. W tym samym czasie zespół Wojtka interweniuje w sprawie 22-latka, który wypadł z okna, a na miejscu odkrywa również pobitą, głuchą dziewczynę, z którą Hanka nawiązuje kontakt dzięki znajomości języka migowego. Równolegle Kaja toczy batalię prawną o swój projekt, a Wojtek, chcąc ją wesprzeć, nie może jej zastać w domu.
"Szpital św. Anny" odc. 112 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów personelu i pacjentów Szpitala św. Anny. Najnowsze wydarzenia, pełne dramatycznych zwrotów akcji i osobistych dylematów bohaterów, z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Wielu z was z pewnością zastanawia się, kiedy będzie można obejrzeć nadchodzący epizod. Premierowa emisja 112. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to produkcja, która od samego początku skradła serca widzów, śledzących zmagania personelu medycznego krakowskiej placówki. Serial w fascynujący sposób łączy wątki medyczne z prywatnym życiem bohaterek, które każdego dnia stają przed trudnymi wyborami. To poruszająca opowieść o sile kobiet, przyjaźni i poświęceniu w walce o zdrowie i życie pacjentów. Produkcja niezmiennie dostarcza wielu emocji i wzruszeń, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)