Szpital św. Anny, odcinek 112: Kaja toczy batalię prawną o swój projekt. Wojtek, chcąc ją wesprzeć, nie zastaje jej w domu

W ostatnim odcinku serialu "Szpital św. Anny" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie musieli zmierzyć się z serią dramatycznych wydarzeń. Poranek Zyty zaczął się od włamania, podczas którego musiała ratować życie napastnika, który na dodatek w szpitalu niczego nie pamiętał. Równie niespokojnie było u Kaśki, która otrzymała od Bartka projekt umowy rozwodowej, a jednocześnie walczyła o zdrowie siedmioletniego chłopca z podejrzeniem zapalenia wyrostka. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy mały pacjent nagle zniknął ze szpitalnej sali, pogrążając w rozpaczy starające się o jego adopcję małżeństwo. Na domiar złego, pod koniec dnia Marta przekazała Zycie wstrząsające informacje dotyczące planów Streckera. Po tylu zwrotach akcji pozostaje tylko jedno pytanie: czego możemy spodziewać się dalej?

"Szpital św. Anny" odc. 112 - streszczenie

Nowe zarządzenie Sabiny wywołuje na SOR-ze ogromne zamieszanie i sprzeciw personelu medycznego. Zgodnie z nowymi wytycznymi, badania diagnostyczne mają być przeprowadzane wyłącznie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, a pozostali pacjenci kierowani na obserwację. Mirek, nie zgadzając się z tą decyzją, postanawia działać wbrew regulaminowi i pomaga znanemu mu 20-letniemu chłopakowi z niepełnosprawnością. W trakcie procedur medycznych jego matka nagle traci przytomność i trafia pod opiekę Kai. W tym samym czasie zespół Wojtka interweniuje w sprawie 22-latka, który wypadł z okna, a na miejscu odkrywa również pobitą, głuchą dziewczynę, z którą Hanka nawiązuje kontakt dzięki znajomości języka migowego. Równolegle Kaja toczy batalię prawną o swój projekt, a Wojtek, chcąc ją wesprzeć, nie może jej zastać w domu.

"Szpital św. Anny" odc. 112 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów personelu i pacjentów Szpitala św. Anny. Najnowsze wydarzenia, pełne dramatycznych zwrotów akcji i osobistych dylematów bohaterów, z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Wielu z was z pewnością zastanawia się, kiedy będzie można obejrzeć nadchodzący epizod. Premierowa emisja 112. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to produkcja, która od samego początku skradła serca widzów, śledzących zmagania personelu medycznego krakowskiej placówki. Serial w fascynujący sposób łączy wątki medyczne z prywatnym życiem bohaterek, które każdego dnia stają przed trudnymi wyborami. To poruszająca opowieść o sile kobiet, przyjaźni i poświęceniu w walce o zdrowie i życie pacjentów. Produkcja niezmiennie dostarcza wielu emocji i wzruszeń, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)