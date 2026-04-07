Szpital św. Anny, odcinek 106: Marta otrzymuje propozycję nowego kontraktu, którego warunki doprowadzą ją do ostrej konfrontacji ze Streckerem

Poprzedni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył nam solidnej dawki medycznych zagadek i osobistych dramatów, a korytarze placówki znów tętniły życiem. Wszystko zaczęło się od rozmowy dyrektora Streckera z Maćkiem Bilewiczem, co nie umknęło uwadze zawiedzionego Łukasza Wrońskiego, który sam liczył na wyróżnienie. Dr Wroński zajął się przypadkiem piłkarza po zatrzymaniu krążenia, który obawiał się nie tylko o swoją karierę, ale także podejrzewał żonę o zdradę. W tym czasie Rogowski diagnozował młodego stolarza po wypadku w pracy, a stan pacjenta skomplikował się przez podejrzenie guza, podczas gdy jego ciężarna partnerka odmówiła badania. Prywatne życie lekarzy również nie zwalniało tempa, ponieważ Maciek otrzymał od dyrektora intratną propozycję, ale jego spokój zburzył telefon ze szkoły z informacją o zniknięciu syna. Tyle zawirowań w trakcie jednego dyżuru sprawia, że z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój wypadków.

"Szpital św. Anny" odc. 106 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się dramatycznym znaleziskiem w lesie, gdzie przypadkowy spacerowicz odnajdzie nieprzytomnego, siedmioletniego chłopca. Wezwani na miejsce ratownicy stwierdzą, że dziecko jest w stanie głębokiej hipotermii i wymaga natychmiastowej reanimacji, którą w karetce rozpocznie Marta. Sytuację skomplikuje pojawienie się pijanego ojca chłopca, który sam okaże się ranny. W międzyczasie Daria będzie przygotowywać się do konferencji, a jej niepokój wzbudzi fakt, że Irena również się na nią wybiera. Ponadto na SOR trafi pracownica korporacji, która mimo silnego bólu brzucha i konieczności pilnej operacji odmówi leczenia z powodu ważnej wideokonferencji, a Marta otrzyma propozycję nowego kontraktu, którego warunki doprowadzą ją do ostrej konfrontacji ze Streckerem.

"Szpital św. Anny" odc. 106 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń i dalsze losy ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans i nie przegapić premierowej emisji. Dla wszystkich zainteresowanych podajemy szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu. Najnowszy, 106. odcinek serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od samego początku podbił serca widzów, śledzących losy lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w unikalny sposób łączy medyczne zagadki z osobistymi dramatami bohaterek, pokazując ich codzienne zmagania zarówno na sali operacyjnej, jak i w życiu prywatnym. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji w obliczu ogromnej presji. W serialu występują między innymi: