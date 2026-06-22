Ranczo. Wioletka wróci do Staśka, ale na jej powrót w nowym sezonie trzeba będzie jeszcze poczekać! - ZDJĘCIA

Czy Wioletka i Stasiek będą razem w nowym sezonie "Rancza"?

Jak potoczą się dalsze losy Wioletki i Staśka w nowym sezonie "Rancza"? Warto przypomnieć, że 10 lat ich wątek został nieco ograniczony, bo Stasiek wyjechał na szkolenie policjantów do Szczytna, a Wioletka została sama w Wilkowyjach z ich córeczką. Nie narzekała jednak na brak męża, nie dokuczała jej tęsknota, bo była zbyt zajęta sprawami wsi. Przede wszystkim pilnowaniem, aby Kusy (śp. Paweł Królikowski) nie zaczął pić po wyjeździe Lucy (Ilona Ostrowska) do USA.

Głupiutka barmanka w 10 sezonie "Rancza" wzbudziła zainteresowanie nowego policjanta Wojtka, ale młody funkcjonariusz policji nie miał u niej szans, bo Wiolerka pozostała wierna Staśkowi. Brała udział w zorganizowanej przez Klaudię Kozioł (Marta Chodorowska) „Ochotniczej Staży Kobiet” i nic nie wskazywało na to, żeby jej małżeństwo ze Staśkiem czekał rozpad.

Magdalena Waligórska znów zagra Wioletkę w "Ranczu", ale jeszcze nie teraz!

Czy w nowym sezonie "Rancza" Wioletka i Stasiek będą jeszcze razem? Chociaż na planie zdjęciowym od 9 czerwca kręcone są premierowe odcinki, a Arkadiusz Nader ma już za sobą pierwsze ujęcia, to Magdalena Waligórska wciąż nie dołączyła do obsady. Aktorka na Instagramie ogłosiła już powrót do roli Wioletki, ale póki co pokazała tylko stare zdjęcia z "Rancza", bo na jej powrót trzeba będzie trochę poczekać.

Ale nie ma mowy, że Wioletki zabraknie w nowym "Ranczu". Ta rola była napisana specjalnie dla Magdaleny Waligórskiej, która startowała w castingu najpierw do roli Lucy, a później do roli Klaudii.

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