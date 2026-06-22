Ranczo. Nowe bohaterki namieszają w Wilkowyjach. One zagrają wiedźmy! Reżyser ujawnia nazwiska aktorek - ZDJĘCIA

Nowe aktorki w obsadzie serialu "Ranczo". To one zagrają wiedźmy

Zmiany w obsadzie w nowym sezonie "Rancza" są nieuniknione! Mimo że Wojciech Adamczyk z całą ekipą produkcyjną zapewnia widzów, że na pewno uda się zachować klimat "Rancza" także w premierowych odcinkach, gdzie dużą rolę odegrają wiedźmy, to widzowie muszą przyzwyczaić się do faktu, że nowe twarzy na pewno zmienią rzeczywistość w Wilkowyjach.

- Pojawią się nowi bohaterowie, pojawią się nowe tematy, pojawią się czary i magia w większej ilości, bo one bywały w Wilkowyjach. Pojawią się wątki sensacyjne, też w większym natężeniu niż dotychczas. I pojawi się bardzo wyraźna refleksja na tematy związane z obecną Polską i Polkami. Ona może być tym razem troszeczkę dotkliwa, ale mam nadzieję trafna i dająca do myślenia."Ranczo" jak zwykle będzie się starało poprzez rozrywkę, uśmiech porozmawiać z widzami na tematy, które wszystkich interesują - wyjaśnił Adamczyk w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie".

Na profilu reżysera "Rancza" na Facebooku pojawiły się już zdjęcia Lucy i babki ze wszystkimi wiedźmami, a także coś, na co wszyscy czekali. Imiona i nazwiska aktorek, które dołączyły do obsady w 11 sezonie.

"Po ósmym dniu zdjęciowym, z Lucy, Babką i dziewięcioma nowymi bohaterkami „Rancza 11” - napisał Adamczyk pod postem opublikowanym w piątkowy wieczór, 19 czerwca.

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Nowe bohaterki w "Ranczo. Zemsta wiedźm" zagrają aktorki:

- Dorota Stalińska,

- Karolina Chapko,

- Paulina Chapko,

- Katarzyna Maciąg,

- Magdalena Wróbel,

- Joanna Stanecka,

- Kalina Poks,

- Monika Pawlicka,

- Anna Sroka- Hryń.

Reżyser "Rancza" odpowiada na krytykę fanów w sprawie zmian w obsadzie

Poza tym reżyser "Rancza" odniósł się do mocno krytycznych komentarzy widzów, że nowe odcinki 11 sezonu mogą okazać się nie tymi, na które wszyscy czekają. Szczególnie, że pojawi się tyle nowych bohaterek i mogą na tym ucierpieć wątki uwielbianych postaci z Wilkowyj, znanych od ponad 20. lat.

"Drodzy Ranczersi! Wśród tysięcy postów i komentarzy dotyczących "Rancza 11" kilkadziesiąt osób napisało, że. "reżyser wie, co robi". Tak jak oni "dajcie szansę"! Naprawdę sądzicie, że mordowałbym ukochane dziecko?" - taki komunikat Wojciech Adamczyk umieścił na Facebooku w niedzielę, 21 czerwca.