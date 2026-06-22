Ranczo. Proboszcz Robert i ksiądz Maciej na tropie kryminalnej zagadki, a w tle nowa plebania! Niezawodna para detektywów w sutannach w akcji - ZDJĘCIA

Księża z Wilkowyj znów będą detektywami w nowym sezonie "Rancza"?

Na planie "Rancza" zdjęcia potrwają aż do 20 sierpnia i w tym czasie powstanie 6 nowych odcinków, w których codzienność mieszkańców Wilkowyj będzie się przeplatała z wielką polityką i kryminalnymi zagadkami. Bo skoro prezydentem wciąż będzie Paweł Kozioł (Cezary Żak), to nikt w Wilkowyjach nie zazna spokoju. Przede wszystkich brat bliźniak głowy państwa, biskup Piotr Kozioł (Cezary Żak), ale także księża z miejscowej plebanii, która nadal będzie domem ekscelencji.

Mimo że na plebanii w 11 sezonie "Rancza" wciąż będzie rządziła Michałowa (Marta Lipińska), to formalnie gospodarzem pozostanie proboszcz Robert, któremu w posłudze duszpasterskiej będzie pomagał wikary Maciej. Z relacji zza kulis serialu "Rancza", którą na swoich profilach na Facebooku i Instagramie prowadzi Bartłomiej Kasprzykowski wynika, że księża znów zmienią się w detektywów! Wspólne śledztwo będą prowadzili z policjantem Staśkiem (Arkadiusz Nader) i Francescą (Anna Iberszer) ze straży gminnej.

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"Radość, radość i jeszcze raz… choć na krótko, choć nie ze wszystkimi, ale spotkać się znów! Bezcenne. Black Bros are back! Wracamy, ci sami, choć czasem sciorani, lecz się nie poddamy, bo MICHAŁOWĄ MAMY!!!! Ta para detektywów powinna mieć swój spin-off" - napisał Kasprzykowski pod najnowszymi zdjęciami z "Rancza".

Nowa plebania w Wilkowyjach w 11 sezonie "Rancza"!

Przy okazji ekranowy ksiądz Robert z "Rancza" pokazał jak teraz będzie wyglądała nowa plebania w Wilkowyjach. Wnętrza domu, w którym biskup nadal będzie mieszkał ze swoim następcą i wikarym, po dziesięciu latach od emisji ostatniego odcinka bardzo się zmieniły, przeszły gruntowny remont. Zabytkowe zegary, obrazy, żyrandole i zupełnie inna aranżacja wnętrza plebanii sprawią, że widzom na pewno trudno będzie rozpoznać to miejsce.