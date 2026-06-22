La Promesa, odcinek 416. Jimena dokona przerażającego odkrycia. Słowa doktora Abela wprawią wszystkich w osłupienie - ZDJĘCIA

W 415. epizodzie hiszpańskiej produkcji Jimena po raz kolejny starała się przekupić doktora Abla. Don Romulo bardzo ostro potraktował Salvadora, natomiast zauroczeni sobą Ayala i Margarita zaplanowali wspólną podróż do miasta. W finale tego epizodu zdesperowana Jimena trafiła w lotniczym hangarze na kompromitujące Manuela fotografie.

To najdłuższe filmy na świecie! Obejrzysz je wszystkie? | To Się Kręci

Streszczenie odcinka 416 serialu La Promesa. Tajemnica Jimeny i wyznanie Pelayo

Zadręczana chorobliwą zazdrością kobieta odnajduje w budynku lotniczym schowane zdjęcia i zyskuje ostateczny dowód na niewierność swojego partnera. Z kolei sam Manuel zaczyna żywić ogromną nadzieję, że wyciągnięcie na światło dzienne wszystkich kłamstw jego żony pozwoli mu wreszcie unieważnić to wymuszone małżeństwo.

Na pałacowych korytarzach wybucha ogromny skandal z powodu wystąpienia doktora Abla Bueno. Medyk staje przed wszystkimi domownikami i bez żadnych skrupułów informuje bliskich, że stan błogosławiony Jimeny stanowił wyłącznie sprytnie zaplanowaną manipulację.

Przytłoczony powagą sytuacji Pelayo decyduje się na całkowitą szczerość wobec Cataliny. Mężczyzna mówi wprost o swoim udziale w nielegalnym obrocie uzbrojeniem wspólnie z Cavendishem i tłumaczy, że skłoniły go do tego ogromne problemy finansowe po śmierci matki oraz ojca.

W innej części potężnej posiadłości wycieńczony don Romulo postanawia diametralnie zmienić organizację pracy. Chce on natychmiast znaleźć nowego kierownika służby, ponieważ taki pracownik zdejmie z jego barków część codziennych obowiązków.

9

La Promesa. Kiedy i gdzie oglądać 416 odcinek w telewizji i internecie?

Hiszpańską produkcję kostiumową można śledzić od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Najnowszy, 416. epizod zadebiutuje w ramówce w poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą śledzić losów bohaterów w tradycyjnej telewizji, mają do dyspozycji darmową platformę streamingową TVP VOD, gdzie trafiają wszystkie odcinki.

Warto przypomnieć o materiale redakcyjnym portalu Eska, który w swoim artykule przedstawił pięć głównych powodów, dla których warto śledzić tę wciągającą, hiszpańską telenowelę kostiumową.

Obsada oraz fabuła serialu La Promesa. Co ukrywa tytułowa posiadłość?

Jana na każdym kroku odkrywa kolejne mroczne sekrety rodziny Lujan i powoli zapoznaje się z intrygami ukrywanymi w pałacowych murach. Główna bohaterka każdego dnia mierzy się z nowymi trudnościami, próbując zamaskować swoje rzeczywiste cele w brutalnym środowisku pełnym manipulacji oraz sporów między arystokracją a pracownikami. Jej więź z Manuelem mocno komplikuje całą misję, ponieważ kobieta musi wybierać między chęcią zemsty a rozkwitającym uczuciem. W posiadłości bez przerwy rośnie napięcie, a kolejne odkrycia sugerują, że ukrywana prawda może zaszokować ją znacznie mocniej, niż pierwotnie zakładała.

W hiszpańskiej produkcji na ekranie pojawiają się tacy aktorzy jak:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes