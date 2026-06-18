Ranczo. Pies Lucy wróci, ale Hot Dog nie będzie już tak sam. Teraz to suczka - WIDEO

Nowy sezon "Rancza" z innym tytułem!

Na planie nowego sezonu "Rancza" zdjęcia potrwają aż do sierpnia i w tym czasie powstanie 6 premierowych odcinków. Widzowie muszą się przygotować na to, że Wilkowyje i mieszkańcy wsi nie będą już tacy, jak 10 lat temu. Zmieni się też tytuł serialu - 11 sezon to będzie "Ranczo. Zemsta wiedźm". Ale reżyser, Wojciech Adamczyk, zapewnia, że widzowie dostaną w nowych odcinkach to, z czego słynie "Ranczo" - idealny obraz Polski i Polaków, z wszystkimi zaletami i wadami.

- Pojawią się nowi bohaterowie, pojawią się nowe tematy, pojawią się czary i magia w większej ilości, bo one bywały w Wilkowyjach. Pojawią się wątki sensacyjne, też w większym natężeniu niż dotychczas. I pojawi się bardzo wyraźna refleksja na tematy związane z obecną Polską i Polkami. Ona może być tym razem troszeczkę dotkliwa, ale mam nadzieję trafna i dająca do myślenia."Ranczo" jak zwykle będzie się starało poprzez rozrywkę, uśmiech porozmawiać z widzami na tematy, które wszystkich interesują - ujawnił Wojciech Adamczyk w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie".

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Pies Lucy w nowym sezonie "Ranczo" będzie suczką! Tak się zmieni Hot Dog

Fani "Rancza" nie wyobrażają sobie dworku Lucy bez bardzo ważnego domownika - golden retrievera Hot Doga, który przez lata towarzyszył głównej bohaterce. Po ponad 20 latach od debiutu serialu, w kręconym właśnie 11 sezonie, na ekranie pojawi się nowy pies Lucy, a właściwie suczka Astrid, wybrana spośród psów z hodowli Puppy Team FCI. W sumie spędziła na planie zdjęciowym prawie tydzień. W niedzielę, 14 czerwca 2026 roku, ekranowy Hot Dog ostatni raz pojawił się w dworku Lucy.

- Mamy zaszczyt i przyjemność uczestniczyć z Astrid – jako Hot Dog w zdjęciach do kolejnego sezonu serialu "Ranczo" - informuje hodowla na swoim profilu na Facebooku.

- Niedziela była ostatnim dniem nagrań z udziałem Hot Doga w dworku Lucy. To był bardzo wyczerpujący tydzień ale satysfakcja wielka♥️Astrid dzielnie dała radę i bardzo serdecznie zaprasza do oglądania 11 sezonu Ranczo🎬🥰 - czytamy w komunikacie Puppy Team FCI.

To już trzeci Hot Dog w całej historii "Rancza"

Tresurą Hot Doga zajmują dwie trenerki, które w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie" na planie zapewniły, że Astrid idealnie gra Hot Doga. Przy okazji ujawniły, że to już trzeci pies Lucy w całej historii "Rancza".

- Dla nas najważniejsze jest podstawowe posłuszeństwo i charakter psa. Musi być odważny, chętny do współpracy z człowiekiem i łakomy. Lubimy jak psy są łakome, bo wtedy jest łatwiej psa zmotywować. To nie jest pierwszy Hot Dog. W poprzednich seriach na pewno grały trzy psy. Trafiły nam się suczki. Wszystkie trzy, które wcześniej grały to były dziewczyny. Teraz też jest dziewczynka - powiedziała Agata Kordos, jedna z trenerek w "Pnś".

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