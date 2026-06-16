Ranczo. Kozioł nadal będzie prezydentem! Odmieniona babka pokaże na co ją stać w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Cezary Żak w nowej roli z "Ranczo". Były wójt prezydentem Polski, ale nie na długo

Cezary Żak w obsadzie nowego "Rancza" znów wystąpi w podwójnej roli, ale tym razem zmierzy się z wyzwaniem bycia prezydentem Polski! Przypomnijmy, że w ostatnim odcinku 10 sezonu "Rancza" w Wigilię zostały ogłoszone wyniki wyborów prezydenckich, w których zwyciężył właśnie Paweł Kozioł, lider PPU (Polska Partia Uczciwości), były wójt Wilkowyj, który w kampanii wyborczej nie zawsze stosował uczciwe zagrywki. Tym samym spełniło się marzenie nie tylko Kozioła, ale także jego zaufanego współpracownika, Czerepacha (Artur Barciś).

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Kiedy "Ranczo" wróci na antenę TVP po prawie 10. latach od tych wydarzeń także minie już dekada. Okaże się, że Kozioł powoli żegna się z Pałacem Prezydenckim, bo dobiegnie końca jego druga kadencja jako prezydenta Polski. Niespodziewanie wróci do Wilkowyj, gdzie zastanie rzeczywistość zupełnie inną niż wtedy, kiedy opuszczał wieś, by zasiąść na fotelu głowy państwa.

Prezydent Kozioł wróci do Wilkowyj w nowym sezonie "Rancza" i zmierzy się z bratem - biskupem

W nadchodzącym 11 sezonie "Rancza" prezydent znów zmierzy się ze swoim bratem - biskupem Piotrem Koziołem, ale raczej nie ma co liczyć na to, że bliźniacy po chwilowym pojednaniu, zakopią odwieczny topór wojenny. Cezary Żak zapowiedział, że dla byłego wójta i księdza z Wilkowyj to będzie przełomowe spotkanie.

- Będzie prezydent Kozioł i będzie biskup, będą prawie wszystkie postaci. Prawie cała ekipa się nie zmieniła. Kilka osób jest tylko nowych. Opowiadamy ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Kozioła i on jakby wraca do swoich dawnych Wilkowyj. Zastaje obraz dziwny... Biskup robi coraz szersze oczy na to, jaką osobą okaże się jego brat - prezydent - ujawnił Żak na planie "Rancza" w "Pytaniu na śniadanie".

Babka przejmie kontrolę nad Koziołem w 11 sezonie "Rancza"?

Za kulisami 11 sezonu "Rancza" u boku prezydenta Kozioła pojawi się też babka - zielarka z Wilkowyj, która będzie miała duży wpływ na jego przyszłość po powrocie na wieś. Warto zauważyć, że babka także przejdzie sporą przemianę, co widać także po tym, jak teraz będzie wyglądała miejscowa znachorka, która mieszkała w chacie na skraju wsi, leczyła i pomagała ludziom. Była jednak uznawana za wiedźmę! Nie bez powodu nowe "Ranczo" będzie miało tytuł "Zemsta wiedźm".

"Pełna kontrola nad kolegą. Babka posiada moc!" - napisała Grażyna Zielińska na Instagramie.

Reżyser "Rancza", Wojciech Adamczyk, w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie" na planie nowych odcinków ujawnił, że "Zemsta wiedźm" pozwoli widzom inaczej spojrzeć nie tylko na Wilkowyje, ale także na Polskę.

- Pojawią się nowi bohaterowie, pojawią się nowe tematy, pojawią się czary i magia w większej ilości, bo one bywały w Wilkowyjach. Pojawią się wątki sensacyjne, też w większym natężeniu niż dotychczas. I pojawi się bardzo wyraźna refleksja na tematy związane z obecną Polską i Polkami. Ona może być tym razem troszeczkę dotkliwa, ale mam nadzieję trafna i dająca do myślenia."Ranczo" jak zwykle będzie się starało poprzez rozrywkę, uśmiech porozmawiać z widzami na tematy, które wszystkich interesują.

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