Ranczo. Maciej Sakowicz-Cempura komentuje wielki powrót serialu i zdradza czy pojawi się na ekranie – ZDJĘCIA

Urodzony w 1996 roku Maciej Sakowicz-Cempura dorastał na oczach całej Polski. Miliony widzów pokochały go jako Szymka Solejuka. Choć od tamtego czasu minęło wiele lat, wciąż rozwija się jako artysta – do dziś jest związany z aktorstwem i z powodzeniem prowadzi własny teatr.

Miłość do sceny ma zresztą w genach, ponieważ jego rodzice również byli aktorami. Jako siedmiolatek Maciej brał udział w głośnej kampanii „Pij mleko”, a później pojawiał się w innych projektach, a z kultową produkcją TVP współpracę rozpoczął dzięki bratu. Jędrzej Cempura wygrał casting do roli w „Ranczu", a ponieważ scenariusz zakładał, że rodzina Solejuków ma być wyjątkowo liczna, produkcja poszukiwała dzieci o podobnej aparycji. Ze względu na braterskie podobieństwo, do obsady dołączył także Maciej. Dzięki wsparciu rodziny młody aktor nigdy nie odczuwał presji związanej z pracą na planie.

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Wizyta w „Pytaniu na śniadanie” i wspomnienia z planu

24 czerwca Maciej Sakowicz-Cempura gościł w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie z uśmiechem cofnął się pamięcią do czasów dzieciństwa. Przywołał m.in. zabawną anegdotę z kulis powstawania sceny, w której Solejukowie uciekają z domu w obawie przed zjawiskami nadprzyrodzonymi. Serialowy Szymek miał wtedy zaprezentować swoje „magiczne moce” i przesunąć śrubkę na stole. Ekipa techniczna długo walczyła z magnesami pod blatem, by ruch był płynny, lecz ostatecznie ujęcie uratowano efektami specjalnymi. Dla małego chłopca praca na planie była przede wszystkim przygodą.

Najważniejszym punktem rozmowy były jednak pytania o wyczekiwany powrót serialu. Sakowicz-Cempura odniósł się do doniesień na temat nowych odcinków i zdradził, jak obecnie wyglądają jego relacje z twórcami.

- Jeszcze mnie nie było na planie zdjęciowym – przyznał szczerze aktor.

Zaznaczył jednak, że pojawi się na planie i będzie można go zobaczyć w nowych odcinkach.

Żródło: TVP / Pytanie na śniadanie

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Kiedy „Ranczo” wraca na ekrany? Szczegóły nowego sezonu

Powrót „Rancza” to bez wątpienia jedno z największych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy. Nowa odsłona kultowej produkcji będzie nosić tytuł „Zemsta wiedźm” i ma stanowić bezpośrednią kontynuację losów dobrze znanych bohaterów.

Prace na planie zdjęciowym w tradycyjnym, ukochanym przez widzów Jeruzalu już trwają. Wiadomo, że nowa seria będzie liczyła 6 zupełnie nowych odcinków. W stałej obsadzie zajdą pewne zmiany – do ekipy dołączy m.in. Daniel Olbrychski oraz nowa postać: Dorotka, czyli dorastająca córka Lucy i Kusego.

Oficjalna premiera 11. sezonu „Rancza” zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że Wilkowyje ponownie zgromadzą przed telewizorami olbrzymią widownię.