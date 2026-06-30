Ranczo. Awans Staśka w nowym sezonie! Jedno u policjanta jednak się nie zmieni - ZDJĘCIA

Stasiek zostanie aspirantem sztabowym w nowym 11 sezonie "Rancza"!

W nowym 11 sezonie "Rancza" Stasiek w końcu doczeka się awansu w pracy i wcale nie będzie musiał czuć się gorszy od Francesci (Anna Iberszer), która oczywiście także zostanie w Wikowyjach. Tyle tylko, że już nie u boku aspiranta, a aspiranta sztabowego, bo po latach policjant awansuje aż o 2 stopnie, czego dopatrzyli się wnikliwi widzowie na jego pagonie.

Bartek Kasprzykowski udostępnił na swoim Instagramie nagranie z planu do nowego 11 sezonu "Rancza", na którym Francesca i Stasiek zjawią się na plebanii. Policjanci zawitają do nich w sprawach służbowych, bo oboje stawią się tam w swoich mundurach.

- Stasiek w końcu z awansem no brawo👏;

- Stasiek został aspirantem sztabowym!😍🔥🫡.

Charakter Koteckiego nie zmieni się w nowym 11 sezonie "Rancza"!

Oczywiście, fani "Rancza" ucieszyli się z takiego obrotu spraw. I nic dziwnego, bo Stasiek szybko wkupił się w łaski widzów, stając się ich ulubieńcem. Tym bardziej, że zawsze charakteryzowała go poczciwość i łatwowierność, która sprawiła, że był postrzegany jako pierdoła, a ludziom niekiedy było go wręcz żal.

I nie inaczej będzie i w nowym 11 sezonie "Rancza", bo charakterystyczny sposób bycia Koteckiego się nie zmieni! Do tego stopnia, że nawet księża będą mieli problem ze zrozumieniem celu jego wizyty na ich plebanii, bo Stasiek będzie miał problem, aby się wysłowić. A przez swoje nierozgarnięcie znów wprawi się w zakłopotanie, które ponownie rozbawi wszystkich!

Czemu policjant wyłysieje w nowym 11 sezonie "Rancza"?

I stąd w nowym 11 sezonie "Rancza" Stasiek najpewniej wciąż będzie jedną z najbardziej lubianych postaci w kultowym serialu. Szczególnie, że choć z charakteru się nie zmieni, to upływający czas będzie można dostrzec w jego wyglądzie, bo Kotecki nieco się postarzeje, straci włosy i wyłysieje!

Czy tyle w nowym 11 sezonie "Rancza" będzie go kosztował awans? A może czas spędzony z charakterną Francescą? A może po prostu ząb czasu? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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