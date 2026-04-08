La promesa - pałac tajemnic, odcinek 366: Catalina odrzuca prezent ślubny. Ktoś zapomniał o dobrych manierach

Wydarzenia z 365. odcinka "La promesa". Lorenzo obawia się kary

W minionym epizodzie markiza zaproponowała hrabiemu Ayali przedłużenie pobytu w posiadłości. Ta decyzja mocno zirytowała Alonsa, co błyskawicznie przerodziło się w ostrą awanturę między małżonkami. Tymczasem Curro starał się podnieść na duchu Teresę po tragicznej śmierci Feliciana. Z kolei markiz kontynuował swoje poufne dochodzenie dotyczące zagadkowego incydentu na polowaniu. Lorenzo, przerażony widmem nadciągających konsekwencji, podjął szybką decyzję o wyjeździe z pałacu.

Streszczenie 366. odcinka "La promesa". Catalina odrzuca prezent

Alonso oraz Rómulo nabierają coraz większych podejrzeń, że ostatnie strzały oddane w trakcie polowania wcale nie były niefortunnym zbiegiem okoliczności. W międzyczasie Jana zwierza się Curro ze swojego gorącego uczucia do pewnego arystokraty. Hrabia Ayala otwarcie wytyka wszelkie niedoskonałości w zarządzaniu majątkiem. Z kolei María wreszcie trafia na ślad zaginionego świecznika. Catalina podejmuje stanowczą decyzję i nakazuje odesłać wyjątkowo nietaktowny podarunek ślubny. Simona przeżywa trudne chwile po tym, jak została odrzucona przez własnego syna, jednak znajduje ogromne wsparcie u niezawodnej Candeli.

Kiedy oglądać 366. odcinek "La promesa" w TVP2?

Fani hiszpańskiej telenoweli mogą śledzić losy bohaterów od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 366. epizodu została zaplanowana na czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed ekranami w czasie telewizyjnej emisji, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie dotychczasowe oraz najnowsze odcinki są stale dostępne na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada "La promesa - pałac tajemnic" i kto występuje w serialu?

Im mocniej Jana zagłębia się w mroczne tajemnice rodu Lujan, tym więcej spisków i kłamstw ukrytych w murach rezydencji wychodzi na światło dzienne. Każdy kolejny dzień rzuca dziewczynie nowe kłody pod nogi. Bohaterka musi starannie maskować swoje rzeczywiste cele, próbując przetrwać w bezlitosnym środowisku pełnym intryg, oszustw i nieustannych tarć między wyższymi sferami a służbą. Jej rozwijająca się relacja z Manuelem dodatkowo gmatwa całą sytuację, zmuszając ją do dramatycznego wyboru między zaplanowaną zemstą a nowym, gorącym uczuciem. Atmosfera w pałacu gęstnieje z każdą chwilą, a wychodzące na jaw fakty sugerują, że prawda o przeszłości może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładano.

W obsadzie hiszpańskiego hitu znaleźli się:

- Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

- Eva Martín odgrywająca Cruz Ezquerdo de Luján

- Manuel Regueiro jako serialowy Alonso de Luján

- Arturo Sancho grający Manuela Luján Ezquerdo

- María Castro w roli Píi Adarre

- Joaquín Climent występujący jako Rómulo Baeza

- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

- Teresa Quintero jako Candela García

- Carmen Asecas wcielająca się w Catalinę Luján

- Paula Losada odgrywająca Jimenę

- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

- Alberto González występujący jako Juan Ezquerdo

- Marga Martínez w roli Petry Arcos

- Enrique Fortún grający Lope Ruiza

- Sara Molina jako María Fernández

- Laura Simón wcielająca się w Lolę Montoro

- Rafa de Vera jako Conrado Funes