La promesa - pałac tajemnic, odcinek 370. Cruz jest bezlitosna dla Jany. Pokojówka ją popamięta

Wydarzenia z 369. odcinka serialu La promesa - pałac tajemnic

W poprzedniej odsłonie serii markiz i jego żona nie kryli ogromnego oburzenia wywołanego skrajnie nieodpowiedzialną postawą Jany. Tymczasem Maria zdołała zlokalizować zaginioną przyjaciółkę w posiadłości Ramony, skąd niezwłocznie sprowadziła ją z powrotem do pałacowych wnętrz. Z zawodów lotniczych powrócił Manuel, co błyskawicznie doprowadziło do kolejnego ostrego starcia z matką, potępiającą jego niebezpieczne hobby. Z kolei Catalina i Pelayo poinformowali Cruz oraz Alonsa o planowanym kilkudniowym wyjeździe, na co markiza zareagowała natychmiastowym przydzieleniem im obowiązkowej przyzwoitki.

Streszczenie 370. odcinka La promesa - pałac tajemnic. Cruz karze Janę

Za swoje wcześniejsze nieposłuszeństwo Jana musi zmierzyć się z surową reprymendą oraz bardzo dotkliwą karą. Choć Manuel i Curro starają się przekonać Cruz do zmiany decyzji, arystokratka pozostaje całkowicie głucha na ich prośby. Równocześnie Pia nie ukrywa pretensji wobec reszty służby, która zataiła przed nią fakt zniknięcia pokojówki. W innej części rezydencji Petra relacjonuje hrabiemu de Ayala szczegóły dotyczące ostatnich dni życia Feliciana. Natomiast Margarita intensywnie analizuje, co mogło skłonić Pelayo do tak niespodziewanego wyjazdu do uzdrowiska.

Gdzie i kiedy oglądać 370. odcinek La promesa - pałac tajemnic?

Hiszpańską produkcję można śledzić na bieżąco od poniedziałku do piątku, a jej stała pora emisji to godzina 15:05 na kanale TVP2. Premiera najnowszego, 370. epizodu została zaplanowana na środę, 15 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich wyemitowanych dotąd części za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła i pełna obsada hiszpańskiego hitu La promesa - pałac tajemnic

Wraz z odkrywaniem kolejnych pilnie strzeżonych tajemnic rodu Lujan, Jana trafia w samo centrum zawiłych intryg, które od lat toczą się w murach La Promesy. Z każdym dniem bohaterka staje przed nowymi problemami, zmuszona do kamuflowania swoich rzeczywistych celów w środowisku przesiąkniętym manipulacją i nieustannymi sporami między arystokracją a pracownikami. Jej skomplikowana relacja z Manuelem dodatkowo utrudnia realizację planu, wymuszając trudny wybór między pragnieniem odwetu a rozwijającym się uczuciem. Narastające w rezydencji napięcie i zaskakujące zbiegi okoliczności sugerują ostatecznie, że poszukiwana przez nią prawda może być znacznie bardziej mroczna, niż ktokolwiek by przypuszczał.

Na ekranie pojawia się plejada utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w główne postacie. Wśród najważniejszych członków hiszpańskiej obsady znaleźli się:

• Ana Garcés odgrywająca rolę Jany Expósito

• Eva Martín występująca jako Cruz Ezquerdo de Luján

• Manuel Regueiro wcielający się w postać Alonsa de Luján

• Arturo Sancho grający Manuela Luján Ezquerdo

• María Castro jako serialowa Pía Adarre

• Joaquín Climent portretujący Rómulo Baezę

• Antonio Velázquez w roli Mauro Moreno

• Carmen Flores Sandoval odgrywająca Simonę Martínez

• Teresa Quintero występująca jako Candela García

• Carmen Asecas wcielająca się w Catalinę Luján

• Paula Losada grająca postać Jimeny

• Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

• Alberto González odgrywający Juana Ezquerdo

• Marga Martínez portretująca Petrę Arcos

• Enrique Fortún występujący jako Lope Ruiz

• Sara Molina w roli Maríi Fernández

• Laura Simón odgrywająca Lolę Montoro

• Rafa de Vera wcielający się w Conrado Funesa