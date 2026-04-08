Dziedzictwo, odcinek 890: Mały Yusuf chce ratować Nanę! Ucieka z domu, a Poyraz próbuje go odnaleźć

Dziedzictwo odcinek 889. Co wydarzyło się wcześniej w tureckim serialu?

W poprzednim, 889. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”, Ayse i Ferit borykali się z problemami podczas wspólnego mieszkania, a sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy Doga podpisała obrazek używając nazwiska Koraya. Tymczasem Sinan odkrył, że Aynur nie ponosi winy za awarię lodówki, jednak zrażony po usłyszeniu, jak nazywa go gburem, po prostu się rozłączył. Z kolei Poyraz nie ustawał w poszukiwaniach swojej siostry, a Nana zdecydowała się oddać w ręce Trucizny, aby nie narażać życia innych osób, jak informowała m.in. Radio Eska. Dodatkowo, Ferit spotkał prokurator Leylę, która zwróciła się do niego z prośbą o pomoc w rozpracowaniu gangu, oferując w zamian wsparcie w powrocie do służby.

Dziedzictwo streszczenie odcinka 890. Zdrada Trucizny i ucieczka Yusufa

W 890. odcinku „Dziedzictwa” widzowie zobaczą dramatyczne konsekwencje decyzji Nany. Kobieta pragnie wymienić siebie za uwięzioną Nazli, jednak okrutny Trucizna łamie dane słowo i decyduje się przetrzymywać obie ofiary. Przestępca okazuje się też niezwykle przebiegły – błyskawicznie odkrywa nadajnik, który miał pomóc Poyrazowi w zlokalizowaniu kryjówki, po czym sprytnie myli tropy. Równolegle, Leyla i Ferit ściśle współpracują nad sprawą, spędzając czas w domu i świetnie się przy tym dogadując. Ta rosnąca zażyłość wywołuje silną zazdrość u Ayse, która z trudem ukrywa swoje emocje. Dzięki staraniom Leyli, Ferit wraca do pracy, jednak czeka go spora niespodzianka – dowiaduje się, że tym razem będzie podlegał właśnie Ayse. W innym wątku, Sinan obarcza Aynur kolejnymi obowiązkami i podważa jakość jej pracy. Z kolei Cennet przeżywa prawdziwy dramat, nie mogąc znieść myśli, że jej córka znajduje się w szponach mordercy. Wstrząsające wieści docierają również do małego Yusufa, który przypadkowo podsłuchuje rozmowę Cansel i Cennet. Dowiaduje się z niej, że Nana oddała się w ręce zbrodniarza. Zdeterminowany chłopiec niepostrzeżenie wymyka się z domu, pragnąc wyruszyć jej na ratunek.

Dziedzictwo w TVP1. Kiedy oglądać 889. odcinek telenoweli?

Turecki serial „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o stałej porze – 16:05 na kanale TVP1. Emisja 889. odcinka została zaplanowana na środę, 15 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów na żywo przed telewizorem, mają do dyspozycji alternatywę. Zarówno bieżące, jak i wcześniejsze epizody tej popularnej produkcji są udostępniane online za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Dziedzictwo obsada i opis fabuły. Kto występuje w tureckim hicie?

Fabuła „Dziedzictwa” koncentruje się na losach dwóch córek Yusufa – Seher i Kevser. Początkowo rodzina wiedzie skromne, lecz szczęśliwe życie. Ich drogi rozchodzą się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego mężczyznę z wpływowego rodu Kyrymly. Owocem tego związku jest syn, któremu nadano imię po dziadku. Niestety, wkrótce kobieta zostaje wdową, a jej sytuację pogarsza zdiagnozowanie ciężkiej choroby. Przed śmiercią Kevser błaga swoją siostrę, by zaopiekowała się jej 5-letnim dzieckiem. Po odejściu matki, mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego i bezwzględnego Yamana. Zrozpaczona Seher podejmuje nierówną walkę, by odzyskać ukochanego siostrzeńca. W obsadzie serialu znaleźli się m.in.: Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman), Sıla Türkoğlu (jako Seher), Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf), Gülderen Güler (jako Kiraz), Melih Özkaya (jako Ali), Tolga Pancaroglu (jako Ziya), İpek Arkan (jako Duygu) oraz Seda Dadaşova (wcielająca się w postać Yasemin, siostry Duygu).