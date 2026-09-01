Gra z Cieniem. Helena w nowym sezonie oskarżona o zabójstwo! Jej proces zainteresuje Koska

Gra z Cieniem po wakacjach. Helena zostanie oskarżona o zabójstwo! Jej życie runie w jednej chwili

W nowym sezonie "Gra z Cieniem", po przerwie wakacyjnej Helena będzie cenioną lekarką pracującą w łódzkiej klinice profesor Porady (Ewa Wiśniewska), ale jej spokojne życie błyskawicznie się skończy. Wszystko zacznie się od śmierci jednej z pacjentek, wysoko postawionej działaczki partyjnej. Podejrzenia padną właśnie na Bielawską i nikt nie będzie zamierzał długo zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście dopuściła się zbrodni.

Helena już w 1 odcinku drugiego sezonu "Gra z Cieniem" zostanie oskarżona o zabójstwo, choć nic nie będzie tak oczywiste, jak spróbują przedstawić to przedstawiciele ówczesnej władzy. Utalentowana lekarka z dnia na dzień zamieni się w podejrzaną w wyjątkowo głośnej sprawie, a jej proces szybko nabierze politycznego znaczenia.

Gra z Cieniem. Tajemniczy "Cień" zniknie, a Kosek dostanie specjalną misję

W tle dramatu w nowym 2 sezonie "Gra z Cieniem", po wakacjach rozpocznie się wielka operacja służb. Szpieg działający pod kryptonimem "Cień" nagle zniknie, a jego odnalezienie stanie się priorytetem zarówno dla UB, jak i brytyjskiego wywiadu. Agent będzie wyjątkowo cennym człowiekiem. Wcześniej dostarczał Brytyjczykom poufne informacje dotyczące polskiego przemysłu, w tym niezwykle istotne dane na temat wielkości wydobycia uranu. Kiedy zapadnie się pod ziemię, nikt nie będzie wiedział, czy został schwytany, zdradził swoich ludzi, czy może przygotowuje kolejną operację.

W 1 odcinku 2 sezonu "Gra z Cieniem" Minister Bezpieczeństwa Publicznego powierzy odnalezienie tajemniczego agenta właśnie Koskowi. Major dołączy do komórki kontrwywiadu, ale od pierwszej chwili nie będzie tam mile widziany. Szef jednostki, pułkownik Jakub Bartman (Wiesław Cichy), potraktuje go jak groźnego rywala i szybko zacznie działać przeciwko niemu.

Gra z Cieniem sezon 2: Kiedy premiera?

Drugi sezon kultowego serialu "Gra z Cieniem" powróci na ekrany już w niedzielę, 6 września 2026 roku o godz. 20.25. Premierowe odcinki będą emitowane w każdą niedzielę na antenie TVP1, a jednocześnie pojawią się również w TVP VOD.

WERSJA FB_Gra z Cieniem odcinek 2 ZWIASTUN. Nie będzie ratunku dla skazanej Heleny!