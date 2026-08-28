Gra z Cieniem, sezon 2: Helena wróci po syna! Ryzykowna akcja może ją drogo kosztować - ZDJĘCIA

"Gra z Cieniem" sezon 2. Helena wróci do Łodzi po Pawełka. Zacznie ryzykowną akcję

W nowym 2 sezonie "Gra z Cieniem" Helena Bielawska nie będzie miała ani chwili spokoju! Po wydostaniu się z więzienia lekarka wróci do Łodzi z jednym planem, który przesłoni jej wszystko inne, a mianowicie będzie chciała odzyskać Pawełka. Jej syn znajdzie się w domu dziecka, więc dla zdesperowanej matki nie będzie miało znaczenia, jak wielkie ryzyko podejmie, żeby znów być blisko chłopca. Problem w tym, że Helena nadal będzie poszukiwana, a Witold Kosek (Marcin Hycnar) nie przestanie deptać jej po piętach. Każdy ruch Bielawskiej będzie więc mógł ściągnąć na nią funkcjonariuszy i przekreślić szansę na odzyskanie dziecka.

Zaznaczmy także, że powrót do Łodzi oznaczać będzie także spotkanie z Tomaszem Poradą, czyli Cieniem (Grzegorz Małecki), a dawne uczucia i nowe tajemnice jeszcze bardziej skomplikują sytuację Heleny. Czy ryzykowna akcja odbicia Pawełka okaże się początkiem kolejnego dramatu?

Kosek w 2 sezonie "Gra z Cieniem" będzie ścigał Helenę

Witold w nowym sezonie "Gra z Cieniem" nie odpuści Helenie tylko dlatego, że jej najważniejszym celem będzie odzyskanie dziecka. Kosek nadal będzie ją ścigał, a pojawienie się poszukiwanej lekarki w Łodzi da mu kolejną szansę, by znaleźć się niebezpiecznie blisko niej. Bielawska będzie musiała więc działać pod ogromną presją. Z jednej strony będzie chciała jak najszybciej dotrzeć do Pawełka, z drugiej nie będzie mogła zrobić niczego, co natychmiast zwróci uwagę ludzi Koska.

Ryzyko w nowym sezonie serialu wzrośnie jeszcze bardziej, gdy Helena ponownie zetknie się z Tomaszem. Porada nie będzie już dla niej wyłącznie mężczyzną z przeszłości, ale także Cieniem, człowiekiem uwikłanym w szpiegowską rozgrywkę znacznie większą niż osobiste problemy Bielawskiej. Ich spotkanie może obudzić dawne emocje, lecz przede wszystkim wciągnie Helenę jeszcze głębiej w świat, w którym nikt nie będzie mówił całej prawdy.

"Gra z Cieniem" sezon 2. Kiedy premiera nowych odcinków?

W nowym 2 sezonie "Gra z Cieniem" widz ponownie przeniesie się do niebezpiecznego świata szpiegów, tajemnic i walki o przetrwanie. Premiera nowych odcinków odbędzie się już w niedzielę, 6 września 2026 roku o godz. 20.25 w TVP1. Serial będzie można oglądać także w TVP VOD.

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