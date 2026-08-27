Gra z Cieniem powraca! Jest data premiery 2 sezonu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Gra z Cieniem sezon 2. Kiedy premiera? Znamy datę i godzinę emisji nowych odcinków

Na powrót "Gry z Cieniem" nie trzeba będzie już długo czekać! W nowym 2 sezonie serialu widzowie ponownie zobaczą Helenę, Cienia i pozostałych bohaterów już na początku września. TVP potwierdziła, że premiera nowej serii odbędzie się w niedzielę, 6 września 2026 roku. Pierwszy odcinek zostanie pokazany w TVP1 o godz. 20.25, a serial będzie można oglądać także w TVP VOD. Nowe odcinki mają pojawiać się w niedzielne wieczory.

W nowym 2 sezonie "Gra z Cieniem" twórcy od razu wrzucą bohaterów w sam środek kolejnych niebezpiecznych wydarzeń. Helena po ucieczce z więzienia będzie próbowała odzyskać Pawełka (Iwan Małachow), a Cień otrzyma nowe zadanie związane z tajemniczym transportem z łódzkich fabryk do Moskwy. Jednocześnie jego tropem ruszy bezwzględny Wiktor Leser (Grzegorz Damięcki). Wszystko wskazuje więc na to, że już od pierwszych odcinków nowej serii nie zabraknie pościgów, tajemnic i kolejnej walki o przetrwanie.

Helena w 2 sezonie "Gra z Cieniem" wróci do Łodzi po Pawełka. Zacznie się kolejna niebezpieczna walka

W nowym 2 sezonie "Gra z Cieniem" Helena będzie mogła liczyć na pomoc Staszki (Kinga Preis). Obie podejmą ryzykowną próbę odzyskania Pawełka, ale sytuacja od początku będzie wyjątkowo trudna. Helena pozostanie poszukiwana, dlatego każdy jej ruch może zwrócić uwagę Koska (Marcin Hycnar). Powrót do Łodzi oznaczać będzie także spotkanie z Tomaszem Poradą, czyli Cieniem, a tym samym ponowne zderzenie z przeszłością, od której bohaterka nie zdoła całkowicie uciec.

W nowym 2 sezonie "Gra z Cieniem" walka Heleny o syna będzie rozgrywała się równolegle z coraz bardziej niebezpieczną szpiegowską intrygą. Bohaterka będzie miała jeden cel, ale wokół niej znów pojawią się ludzie prowadzący własne gry. Czy uda jej się dotrzeć do Pawełka, zanim Kosek wpadnie na jej trop?

"Gra z Cieniem", sezon 2: Cień dostanie nową misję. Bezwzględny Leder ruszy jego tropem

W nowym 2 sezonie "Gra z Cieniem" Tomasz otrzyma z Londynu kolejne zadanie. Będzie musiał ustalić, co naprawdę kryje tajemniczy transport wysyłany z łódzkich fabryk do Moskwy. Misja szybko okaże się jednak jeszcze bardziej niebezpieczna, niż początkowo będzie się wydawało. Do Warszawy przyjedzie Wiktor Leder, bezwzględny oficer GRU, który dostanie jasny cel. Będzie miał rozprawić się z Cieniem i jego siatką.

Pod ścisłą obserwacją w nowym 2 sezonie "Gra z Cieniem" znajdzie się również Nina Nielsen (Karolina Gruszka). Tomasz będzie musiał wykonywać swoją misję, a jednocześnie uważać na człowieka, który będzie polował na niego i jego współpracowników. Nowe sojusze, zdrady i kolejne konfrontacje sprawią, że coraz trudniej będzie rozpoznać, komu można zaufać.

WERSJA FB_Gra z Cieniem odcinek 2 ZWIASTUN. Nie będzie ratunku dla skazanej Heleny!