Policjantki i Policjanci, odcinek 1401: Dochodzenie w sprawie brutalnego gwałtu odsłania mroczne sekrety ofiary i rzuca podejrzenie na jej najbliższych

Poprzedni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, mieszając skomplikowaną sprawę kryminalną z osobistymi dramatami bohaterów. Wszystko zaczęło się, gdy Marek i Daria odnaleźli porzucony po wypadku samochód, w którego bagażniku znajdował się skrępowany, nieprzytomny mężczyzna. Sytuacja stała się jeszcze bardziej zagadkowa, gdy w domu ofiary policjanci zastali jego związaną żonę, twierdzącą, że nad ranem doszło do włamania. Podczas gdy śledztwo prowadziło do nieoczekiwanych wniosków, na komendzie narastały napięcia i intrygi, w których Natalia zaczęła zastanawiać się nad wiernością Marka, a Kostyra realizował swój przebiegły plan. Z takimi zawirowaniami, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, co przyniesie bohaterom kolejna służba?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1401 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Mikołaj i Miłosz zmierzą się z wyjątkowo brutalną sprawą. Ich śledztwo dotyczy młodej kobiety, która została odnaleziona przy drodze – odurzona, zgwałcona i porzucona. Niestety, po odzyskaniu przytomności w szpitalu ofiara niczego nie pamięta, co znacznie komplikuje dochodzenie. Policjanci, próbując złożyć fragmenty tej tragicznej nocy, kierują swoje podejrzenia w stronę najbliższych jej osób, odkrywając przy tym skrywane sekrety samej poszkodowanej. Z każdą chwilą sprawa odsłania coraz bardziej mroczne oblicze, podczas gdy Białach wysyła Julka z tajną misją, a Poniatowski znów pakuje się w kłopoty.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1401 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów wrocławskich funkcjonariuszy już wkrótce będą mogli zasiąść przed telewizorami. Nadchodzący odcinek zapowiada się na pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji, więc z pewnością warto zarezerwować sobie czas. Emocje sięgną zenitu, a my poznamy odpowiedzi na kolejne nurtujące nas pytania. Premierowa emisja 1401. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat gości na ekranach i w sercach widzów, niezmiennie dostarczając ogromnej dawki emocji. Produkcja w doskonały sposób łączy wątki kryminalne z życiem prywatnym bohaterów, których codzienność to nie tylko policyjne interwencje we Wrocławiu. Obserwujemy ich zmagania z trudnymi sprawami, ale także osobiste dylematy, miłości i przyjaźnie, co sprawia, że łatwo się z nimi utożsamić. Obsada tego serialu to m.in.: