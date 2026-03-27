Policjantki i Policjanci, odcinek 1395: Miłosz Bachleda zmaga się z problemami w życiu prywatnym. Po decyzji Jagny atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta

Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji, rzucając bohaterów w sam środek misternie zaplanowanej intrygi. Wszystko zaczęło się, gdy sierżant Daria Włodarczyk i aspirant sztabowy Marek Korwicki otrzymali od komendanta Kostyry zadanie wytropienia zaginionej informatorki, która posiadała kluczowe informacje na temat dużej dostawy narkotyków. Patrol szósty bez wahania podjął wyzwanie, nie mając pojęcia, że każdy ich krok był częścią większego planu. Funkcjonariusze nieświadomie weszli prosto w sprytnie zastawioną pułapkę. Poprzedni odcinek zostawił nas w punkcie kulminacyjnym, rodząc pytanie o to, jakie konsekwencje przyniesie ta niebezpieczna gra.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1395 - streszczenie

W najnowszym odcinku na służbie spotkają się aspirant sztabowy Mikołaj Białach i podkomisarz Miłosz Bachleda. Ten drugi zmaga się z problemami w życiu prywatnym, gdzie po decyzji Jagny atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta. Właśnie w tym trudnym czasie Bachleda otrzymuje wezwanie od swojego partnera w sprawie postrzelonego pod garażami złodzieja. Mężczyzna zeznaje, że gdy tylko pociągnął za klamkę, zobaczył błysk i poczuł ból. Na miejscu zdarzenia technicy kryminalistyki znajdują łuskę pochodzącą z przerobionej broni hukowej oraz ślady wskazujące na pośpieszną likwidację nielegalnego warsztatu. Niedługo później policjanci odbierają kolejne zgłoszenie, tym razem dotyczące pobicia kobiety, która ma powiązania z Góralem.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1395 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Co tym razem wydarzy się w życiu wrocławskich funkcjonariuszy i z jakimi sprawami przyjdzie im się zmierzyć na służbie? Wszystkiego dowiemy się już wkrótce, oglądając najnowszy odcinek popularnego serialu. Premierowa emisja odcinka 1395 "Policjantek i Policjantów" odbędzie się w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie stacji TV4.

12

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, pokazując codzienną pracę funkcjonariuszy z Wrocławia. Produkcja w unikalny sposób łączy wątki kryminalne z życiem prywatnym bohaterów, dzięki czemu możemy śledzić nie tylko pełne napięcia interwencje, ale także ich osobiste radości i dramaty. Każdy odcinek to nowa zagadka do rozwiązania, ale też kolejny rozdział w skomplikowanych relacjach postaci, z którymi zdążyliśmy się zżyć. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: