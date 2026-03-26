Policjantki i Policjanci, odcinek 1394: Policjanci wyruszają na akcję. Nie są świadomi, że cała operacja to starannie przygotowana pułapka

Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył widzom porządnej dawki emocji, a śledztwo patrolu siódmego okazało się wyjątkowo barwne. Podkomisarz Lena Szulc i posterunkowy Bartosz Sołtys zajęli się sprawą zaginięcia charyzmatycznego fryzjera, Felicja, którego zaniepokojona matka zgłosiła na komendzie. Niestety, poszukiwania miały dramatyczny finał, gdyż mężczyzna został odnaleziony ciężko pobity, nieprzytomny i z wymalowanym na głowie czerwonym irokezem. Główny trop w śledztwie szybko doprowadził policjantów do klientek salonu, które fascynowały się fryzjerem nie tylko na stopie zawodowej. W tle kryminalnej zagadki działo się również w życiu prywatnym funkcjonariuszy, gdzie Bartek stanął przed trudnym wyborem, a Kostyra zdobył na niego niebezpieczny hak. Jakie wyzwania czekają teraz na wrocławskich stróżów prawa?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Policjantki i Policjanci" odc. 1394 - streszczenie

Sierżant Daria Włodarczyk i aspirant sztabowy Marek Korwicki rozpoczynają kolejną służbę, nie mając pojęcia, że zostaną wciągnięci w skomplikowaną intrygę. Komendant Kostyra zleca patrolowi szóstemu specjalne zadanie po otrzymaniu informacji z wydziału narkotykowego o planowanej w okolicy dużej dostawie nielegalnych towarów. Niestety, brakuje kluczowych szczegółów, a sytuację komplikuje nagłe zniknięcie policyjnej informatorki, która była jedynym źródłem w tej sprawie. Kostyra wyznacza do jej odnalezienia swoich najlepszych ludzi – Darię i Marka. Policjanci podejmują wyzwanie, nieświadomi, że cała operacja to starannie przygotowana pułapka.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1394 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalsze losy wrocławskich funkcjonariuszy z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek. Nadchodząca odsłona serialu zapowiada się niezwykle emocjonująco, a intryga z zaginioną informatorką na pewno dostarczy widzom wielu wrażeń. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić tej dawki policyjnej akcji. Premierowa emisja odcinka 1394 odbędzie się w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów dynamicznymi interwencjami oraz wciągającymi wątkami z życia prywatnego bohaterów. Akcja skupia się na codziennej pracy funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy, którzy mierzą się zarówno z groźnymi przestępcami, jak i zwykłymi ludzkimi dramatami. Serial doskonale balansuje między pełnymi napięcia scenami akcji a osobistymi rozterkami policjantów, pokazując ich zmagania po służbie. To właśnie ta mieszanka sprawia, że fani tak chętnie śledzą losy swoich ulubieńców. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: