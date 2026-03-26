Uroczysko, odcinek 228: Zatrzymanie Sawickiego przez sierżanta Kuliga! Akcja przybiera nieoczekiwany obrót

Ostatni odcinek "Uroczyska" dostarczył widzom solidnej dawki kryminalnego napięcia, rzucając nas w sam wir śledztwa. We własnej restauracji zastrzelony został Włodzimierz Czarnecki, co natychmiast ściągnęło na miejsce policyjnych śledczych. Sprawę ubarwiło pojawienie się nowego, przystojnego barmana, który okazał się tajnym aspirantem sztabowym Dylanem Wiśniewskim. Podczas gdy Filip sprawdzał trop zaginionej broni czarnoprochowej, Berenika postanowiła zataić kluczowe informacje, przez co szybko została przyłapana na kłamstwie. Z tak wieloma niewiadomymi i siecią kłamstw, śledztwo weszło w decydującą fazę. Czego zatem dowiemy się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 228 - streszczenie

W najnowszym odcinku "Uroczyska" śledczy stają przed nową, wstrząsającą zagadką, która wydaje się być powiązana z niedawną sprawą Włodzimierza Czarneckiego. Odnalezione zostaje ciało 27-letniej kobiety, a obrażenia po postrzale są identyczne jak u poprzedniej ofiary. Artur potwierdza, że do zabójstwa użyto broni czarnoprochowej, co skłania policjantów do sprawdzenia hipotezy o seryjnym mordercy. W międzyczasie dochodzi do zatrzymania Sawickiego przez sierżanta Kuliga, jednak akcja przybiera nieoczekiwany obrót za sprawą interwencji Marcina. Równolegle toczy się kilka wątków: Ziomecki przesłuchuje ostatniego świadka, partner denatki ma weryfikowane alibi, a zdeterminowany, by zdobyć stały etat Dylan, intensywnie analizuje nagrania z monitoringu.

"Uroczysko" odc. 228 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się rozwiązania kolejnej mrocznej zagadki w malowniczym Uroczysku. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów i śledztwa w sprawie podwójnego morderstwa trzymają w napięciu. Jeśli zastanawiacie się, kiedy będziecie mogli śledzić dalsze poczynania ulubionych policjantów, mamy dla was wszystkie potrzebne informacje. Premierowa emisja 228. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od lat przyciąga widzów niezwykłym połączeniem kryminalnych intryg i malowniczych krajobrazów. Pozornie spokojne miasteczko staje się areną mrocznych zbrodni, a ich rozwiązywaniem zajmuje się charyzmatyczny duet policjantów, Agata i Filip. Każda sprawa, rozłożona na dwa odcinki, wciąga bez reszty, pozwalając jednocześnie śledzić prywatne perypetie bohaterów z lokalnego komisariatu. To idealna propozycja dla wszystkich fanów zagadek z dreszczykiem emocji. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: