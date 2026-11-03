Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4284

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-11-03 7:24

W 4284 odcinku serialu „Pierwsza miłość” Świder w ostatniej chwili wyniesie nieprzytomną Elizę z płonącego lokalu. Mężczyzna zapragnie zemsty na Darku, który jednak zacznie zapewniać Angelikę o swojej niewinności w sprawie podpalenia. Tymczasem Karol, obserwując kłótnię Oskara i Kaliny, zacznie poważnie wątpić w kompetencje zięcia do zarządzania firmą.

W poprzednim odcinku Maciek odwiedził Julkę, która w ogóle nie pojawiła się na eko-evencie, a jego próba pocieszenia przybitej dziewczyny posunęła się za daleko. Maja wspierała Radka przed spotkaniem z profesorem Kochańskim, choć sama obawiała się stronniczości ojca Floriana. Angelika odwiedziła ojca w areszcie, a ten udawał skruchę, by nią manipulować i kłamać, że nie wiedział o wyjściu Darka na wolność. Finał odcinka przyniósł groźne wydarzenia, gdy ktoś podłożył ogień w klubie Iskra, w którym przebywała Eliza. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4284 - streszczenie

Świder wpadnie do klubu w krytycznym momencie, zdoła przegonić Darka i wyniesie nieprzytomną Elizę z pożaru. Po tym zdarzeniu będzie pałać żądzą zemsty na młodym Olszewskim, który skontaktuje się z Angeliką, by przysiąc, że nie miał nic wspólnego z podłożeniem ognia. Emilka przeprosi Śmiałka za swoje zachowanie i wybierze się na spotkanie grupy Anonimowych Alkoholików, ale niefortunna sytuacja na mityngu znów wytrąci ją z równowagi. Równolegle Oskar i Kalina nie będą mogli dojść do porozumienia, a ich kłótnię zaobserwuje Karol. Weksler, zastępujący Ewę w opiece nad Marlenką, zacznie poważnie zastanawiać się, czy pozostawienie sterów przedsiębiorstwa w rękach Oskara było dobrą decyzją.

„Pierwsza miłość” odcinek 4284 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4284. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 11 listopada 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali, który od lat gromadzi przed telewizorami wiernych fanów. Akcja produkcji toczy się głównie we Wrocławiu oraz malowniczym Wadlewie, gdzie losy bohaterów splatają się w gąszczu miłosnych uniesień i rodzinnych dramatów. Mieszkańcy obu tych miejsc regularnie muszą stawiać czoła niebezpiecznym intrygom, co sprawia, że ich życie pełne jest nagłych zwrotów akcji. Produkcja umiejętnie łączy wątki dramatyczne z lżejszymi, komediowymi akcentami, tworząc barwny obraz zżytej społeczności. Na ekranie możemy oglądać wiele znanych twarzy polskiego kina i telewizji. W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

  • Aneta Zając (jako Marysia)
  • Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
  • Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
  • Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
  • Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
  • Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)
Zaskoczona Emilka w niebieskiej marynarce na spotkaniu grupy AA. O serialu Pierwsza miłość przeczytasz na SE Superseriale.
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