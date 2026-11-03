W poprzednim odcinku Maciek odwiedził Julkę, która w ogóle nie pojawiła się na eko-evencie, a jego próba pocieszenia przybitej dziewczyny posunęła się za daleko. Maja wspierała Radka przed spotkaniem z profesorem Kochańskim, choć sama obawiała się stronniczości ojca Floriana. Angelika odwiedziła ojca w areszcie, a ten udawał skruchę, by nią manipulować i kłamać, że nie wiedział o wyjściu Darka na wolność. Finał odcinka przyniósł groźne wydarzenia, gdy ktoś podłożył ogień w klubie Iskra, w którym przebywała Eliza. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4284 - streszczenie

Świder wpadnie do klubu w krytycznym momencie, zdoła przegonić Darka i wyniesie nieprzytomną Elizę z pożaru. Po tym zdarzeniu będzie pałać żądzą zemsty na młodym Olszewskim, który skontaktuje się z Angeliką, by przysiąc, że nie miał nic wspólnego z podłożeniem ognia. Emilka przeprosi Śmiałka za swoje zachowanie i wybierze się na spotkanie grupy Anonimowych Alkoholików, ale niefortunna sytuacja na mityngu znów wytrąci ją z równowagi. Równolegle Oskar i Kalina nie będą mogli dojść do porozumienia, a ich kłótnię zaobserwuje Karol. Weksler, zastępujący Ewę w opiece nad Marlenką, zacznie poważnie zastanawiać się, czy pozostawienie sterów przedsiębiorstwa w rękach Oskara było dobrą decyzją.

„Pierwsza miłość” odcinek 4284 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4284. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 11 listopada 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali, który od lat gromadzi przed telewizorami wiernych fanów. Akcja produkcji toczy się głównie we Wrocławiu oraz malowniczym Wadlewie, gdzie losy bohaterów splatają się w gąszczu miłosnych uniesień i rodzinnych dramatów. Mieszkańcy obu tych miejsc regularnie muszą stawiać czoła niebezpiecznym intrygom, co sprawia, że ich życie pełne jest nagłych zwrotów akcji. Produkcja umiejętnie łączy wątki dramatyczne z lżejszymi, komediowymi akcentami, tworząc barwny obraz zżytej społeczności. Na ekranie możemy oglądać wiele znanych twarzy polskiego kina i telewizji. W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)