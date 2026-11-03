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W poprzednim odcinku Maciek odwiedził Julkę, która w ogóle nie pojawiła się na eko-evencie, a jego próba pocieszenia przybitej dziewczyny posunęła się za daleko. Maja wspierała Radka przed spotkaniem z profesorem Kochańskim, choć sama obawiała się stronniczości ojca Floriana. Angelika odwiedziła ojca w areszcie, a ten udawał skruchę, by nią manipulować i kłamać, że nie wiedział o wyjściu Darka na wolność. Finał odcinka przyniósł groźne wydarzenia, gdy ktoś podłożył ogień w klubie Iskra, w którym przebywała Eliza. Czego teraz się spodziewać?
„Pierwsza miłość” odcinek 4284 - streszczenie
Świder wpadnie do klubu w krytycznym momencie, zdoła przegonić Darka i wyniesie nieprzytomną Elizę z pożaru. Po tym zdarzeniu będzie pałać żądzą zemsty na młodym Olszewskim, który skontaktuje się z Angeliką, by przysiąc, że nie miał nic wspólnego z podłożeniem ognia. Emilka przeprosi Śmiałka za swoje zachowanie i wybierze się na spotkanie grupy Anonimowych Alkoholików, ale niefortunna sytuacja na mityngu znów wytrąci ją z równowagi. Równolegle Oskar i Kalina nie będą mogli dojść do porozumienia, a ich kłótnię zaobserwuje Karol. Weksler, zastępujący Ewę w opiece nad Marlenką, zacznie poważnie zastanawiać się, czy pozostawienie sterów przedsiębiorstwa w rękach Oskara było dobrą decyzją.
„Pierwsza miłość” odcinek 4284 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4284. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 11 listopada 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali, który od lat gromadzi przed telewizorami wiernych fanów. Akcja produkcji toczy się głównie we Wrocławiu oraz malowniczym Wadlewie, gdzie losy bohaterów splatają się w gąszczu miłosnych uniesień i rodzinnych dramatów. Mieszkańcy obu tych miejsc regularnie muszą stawiać czoła niebezpiecznym intrygom, co sprawia, że ich życie pełne jest nagłych zwrotów akcji. Produkcja umiejętnie łączy wątki dramatyczne z lżejszymi, komediowymi akcentami, tworząc barwny obraz zżytej społeczności. Na ekranie możemy oglądać wiele znanych twarzy polskiego kina i telewizji. W obsadzie serialu znajdują się między innymi:
- Aneta Zając (jako Marysia)
- Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
- Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
- Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
- Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
- Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)