W poprzednim odcinku Kacper zaniepokoił się nagłym zniknięciem Jagody z mediów społecznościowych i zaalarmował bliskich o możliwym zagrożeniu. Weronika Roztocka pojechała do domu Kalskich, gdzie odkryła, że rodzina zniknęła, gdyż w tym czasie Greg więził już Ewelinę i córkę w domku na odludziu. Marta podjęła trudną decyzję o wystąpieniu w telewizji, by opowiedzieć o traumie Stefka i ostrzec innych rodziców przed pedofilem. W redakcji doszło do skandalu, gdy Judyta zaczęła szantażować Fabiana nagraniem ich zbliżenia, żądając wyrzucenia Marty z pracy. Tymczasem Roman, podejrzewając spisek przeciwko Włodkowi, doniósł Sławkowi o swoich obawach dotyczących bezpieczeństwa przyjaciela. A co wydarzy się tym razem?

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„Na Wspólnej” odcinek 4310 - streszczenie

Ula zdradzi ojcu, że planuje zamieszkać z Dexem, ale Kamil poprosi ją, by najpierw skupiła się na zaliczeniu poprawki u doktora Wysockiego. Podczas konsultacji wykładowca zaproponuje dziewczynie, by przyszła do niego do domu po potrzebne materiały, a studentka, choć niepewna, ostatecznie się zgodzi. Kiedy zasiądą do nauki, mężczyzna wykorzysta moment nieuwagi i dosypie Uli do soku środek odurzający. W tym samym czasie Weronika i Kacper pojawią się na komisariacie, by przekazać Robertowi wiadomość od Jagody z namiarami na kryjówkę porywacza. Tadeusiak błyskawicznie pojedzie pod wskazany adres i dotrze na miejsce akurat wtedy, gdy Greg wyjdzie pobiegać. Choć Ewelina będzie sparaliżowana strachem, córka zdoła ją przekonać do ucieczki przed powrotem oprawcy. Tymczasem randka Bożydara i Mileny zakończy się kolejną awanturą, po której kobieta będzie szukać schronienia w mieszkaniu syna.

„Na Wspólnej” odcinek 4310 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowszy, 4310. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 11 listopada 2026 r. o godzinie 20:15 na antenie TVN.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

Serial „Na Wspólnej” to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji obyczajowych, która od lat śledzi losy rodzin mieszkających w Warszawie przy tej samej ulicy. Fabuła telenoweli koncentruje się na codziennych zmaganiach bohaterów, ich sukcesach zawodowych oraz skomplikowanych relacjach uczuciowych. Widzowie towarzyszą im w najtrudniejszych chwilach, takich jak zdrady czy choroby, ale też dzielą radość z powrotów po latach. Produkcja TVN na stałe wpisała się w wieczorny rytuał wielu Polaków, pokazując, jak dojrzewają i zmieniają się więzi między postaciami. W obsadzie regularnie pojawiają się uznani polscy aktorzy, tworząc autentyczny obraz współczesnego społeczeństwa. W serialu występują między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)