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W poprzednim odcinku Kacper zaniepokoił się nagłym zniknięciem Jagody z mediów społecznościowych i zaalarmował bliskich o możliwym zagrożeniu. Weronika Roztocka pojechała do domu Kalskich, gdzie odkryła, że rodzina zniknęła, gdyż w tym czasie Greg więził już Ewelinę i córkę w domku na odludziu. Marta podjęła trudną decyzję o wystąpieniu w telewizji, by opowiedzieć o traumie Stefka i ostrzec innych rodziców przed pedofilem. W redakcji doszło do skandalu, gdy Judyta zaczęła szantażować Fabiana nagraniem ich zbliżenia, żądając wyrzucenia Marty z pracy. Tymczasem Roman, podejrzewając spisek przeciwko Włodkowi, doniósł Sławkowi o swoich obawach dotyczących bezpieczeństwa przyjaciela. A co wydarzy się tym razem?
„Na Wspólnej” odcinek 4310 - streszczenie
Ula zdradzi ojcu, że planuje zamieszkać z Dexem, ale Kamil poprosi ją, by najpierw skupiła się na zaliczeniu poprawki u doktora Wysockiego. Podczas konsultacji wykładowca zaproponuje dziewczynie, by przyszła do niego do domu po potrzebne materiały, a studentka, choć niepewna, ostatecznie się zgodzi. Kiedy zasiądą do nauki, mężczyzna wykorzysta moment nieuwagi i dosypie Uli do soku środek odurzający. W tym samym czasie Weronika i Kacper pojawią się na komisariacie, by przekazać Robertowi wiadomość od Jagody z namiarami na kryjówkę porywacza. Tadeusiak błyskawicznie pojedzie pod wskazany adres i dotrze na miejsce akurat wtedy, gdy Greg wyjdzie pobiegać. Choć Ewelina będzie sparaliżowana strachem, córka zdoła ją przekonać do ucieczki przed powrotem oprawcy. Tymczasem randka Bożydara i Mileny zakończy się kolejną awanturą, po której kobieta będzie szukać schronienia w mieszkaniu syna.
„Na Wspólnej” odcinek 4310 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Najnowszy, 4310. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 11 listopada 2026 r. o godzinie 20:15 na antenie TVN.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
Serial „Na Wspólnej” to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji obyczajowych, która od lat śledzi losy rodzin mieszkających w Warszawie przy tej samej ulicy. Fabuła telenoweli koncentruje się na codziennych zmaganiach bohaterów, ich sukcesach zawodowych oraz skomplikowanych relacjach uczuciowych. Widzowie towarzyszą im w najtrudniejszych chwilach, takich jak zdrady czy choroby, ale też dzielą radość z powrotów po latach. Produkcja TVN na stałe wpisała się w wieczorny rytuał wielu Polaków, pokazując, jak dojrzewają i zmieniają się więzi między postaciami. W obsadzie regularnie pojawiają się uznani polscy aktorzy, tworząc autentyczny obraz współczesnego społeczeństwa. W serialu występują między innymi:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)