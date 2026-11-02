Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4282

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-11-02 8:03

W 4282. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Paweł wyprowadzi się od Janka, a Mariusz spróbuje wykorzystać jego problemy do własnych korzyści. Julka padnie ofiarą złośliwego hejtera, co przeszkodzi jej w dostrzeżeniu wsparcia ze strony Maćka. Tymczasem w klinice We-Med wybuchnie skandal wokół Bilewicza, którego pacjentka publicznie nazwie „rzeźnikiem”.

W poprzednim odcinku Melka zauważyła na ulicy kobietę łudząco podobną do Łucji Reterskiej, przez co Piotrek zaczął jeszcze bardziej chronić narzeczoną przed powrotem traum i Krystianem. Hubert dostał list z żądaniem okupu za skradziony samochód i wbrew sceptycyzmowi Pauliny postanowił wdrożyć własny plan odzyskania auta. Marysia bardzo martwiła się o Pawła i prosiła Mariusza o pomoc, jednak to Kacper zaczął działać na własną rękę, by sprawdzić wierność żony. Wynajęty przez niego detektyw przyniósł mu wymowne zdjęcia, które sugerują, że Marysię wciąż łączy bliska relacja z dawnym ukochanym. A co wydarzy się tym razem?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Pierwsza miłość” odcinek 4282 - streszczenie

Paweł zdecyduje się na wyprowadzkę z domu Janka, szukając dla siebie nowego miejsca do życia. Kiedy Mariusz dowie się o problemach brata, zamiast mu pomóc, postanowi ugrać coś dla siebie. Przygnębiona Julka nie zauważy starań Maćka, który chce pomóc w wypromowaniu jej ekologicznej inicjatywy, ponieważ całą jej uwagę pochłoną nienawistne wiadomości od prześladowcy. Poważne kłopoty czekają też Bilewicza, którego Grażyna odsunie od zabiegów po wywiadzie pacjentki pod tytułem „Rzeźnik z We-Medu”. Na domiar złego skargę lekarza w Izbie Lekarskiej będzie musiał rozpatrzyć ojciec Floriana, co stawia bohatera w bardzo skomplikowanym położeniu.

„Pierwsza miłość” odcinek 4282 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 4282. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany o godzinie 18:00 na antenie Polsatu w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku.

Polecany artykuł:

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który od 2004 roku gromadzi przed telewizorami widzów śledzących losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Produkcja skupia się na skomplikowanych relacjach, miłosnych zawodach oraz codziennych dylematach szerokiej grupy przyjaciół i sąsiadów. Scenarzyści zręcznie przeplatają wątki miłosne z intrygami i humorem, co gwarantuje częste zwroty akcji. Bohaterowie regularnie stają przed trudnymi wyborami między lojalnością a osobistym szczęściem. Przez lata serial stał się stałym punktem ramówki, ukazując życie w wielkim mieście w kontraście do barwnego świata wsi. W serialu występują:

  • Aneta Zając (jako Marysia)
  • Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
  • Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
  • Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
  • Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
  • Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)
Bilewicz w niebieskim stroju medycznym rozmawia z kobietą w klinice. O skandalu w serialu przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 5

ROLKI