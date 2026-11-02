W poprzednim odcinku Melka zauważyła na ulicy kobietę łudząco podobną do Łucji Reterskiej, przez co Piotrek zaczął jeszcze bardziej chronić narzeczoną przed powrotem traum i Krystianem. Hubert dostał list z żądaniem okupu za skradziony samochód i wbrew sceptycyzmowi Pauliny postanowił wdrożyć własny plan odzyskania auta. Marysia bardzo martwiła się o Pawła i prosiła Mariusza o pomoc, jednak to Kacper zaczął działać na własną rękę, by sprawdzić wierność żony. Wynajęty przez niego detektyw przyniósł mu wymowne zdjęcia, które sugerują, że Marysię wciąż łączy bliska relacja z dawnym ukochanym. A co wydarzy się tym razem?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4282 - streszczenie

Paweł zdecyduje się na wyprowadzkę z domu Janka, szukając dla siebie nowego miejsca do życia. Kiedy Mariusz dowie się o problemach brata, zamiast mu pomóc, postanowi ugrać coś dla siebie. Przygnębiona Julka nie zauważy starań Maćka, który chce pomóc w wypromowaniu jej ekologicznej inicjatywy, ponieważ całą jej uwagę pochłoną nienawistne wiadomości od prześladowcy. Poważne kłopoty czekają też Bilewicza, którego Grażyna odsunie od zabiegów po wywiadzie pacjentki pod tytułem „Rzeźnik z We-Medu”. Na domiar złego skargę lekarza w Izbie Lekarskiej będzie musiał rozpatrzyć ojciec Floriana, co stawia bohatera w bardzo skomplikowanym położeniu.

„Pierwsza miłość” odcinek 4282 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 4282. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany o godzinie 18:00 na antenie Polsatu w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który od 2004 roku gromadzi przed telewizorami widzów śledzących losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Produkcja skupia się na skomplikowanych relacjach, miłosnych zawodach oraz codziennych dylematach szerokiej grupy przyjaciół i sąsiadów. Scenarzyści zręcznie przeplatają wątki miłosne z intrygami i humorem, co gwarantuje częste zwroty akcji. Bohaterowie regularnie stają przed trudnymi wyborami między lojalnością a osobistym szczęściem. Przez lata serial stał się stałym punktem ramówki, ukazując życie w wielkim mieście w kontraście do barwnego świata wsi. W serialu występują:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)