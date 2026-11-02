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W poprzednim odcinku Melka zauważyła na ulicy kobietę łudząco podobną do Łucji Reterskiej, przez co Piotrek zaczął jeszcze bardziej chronić narzeczoną przed powrotem traum i Krystianem. Hubert dostał list z żądaniem okupu za skradziony samochód i wbrew sceptycyzmowi Pauliny postanowił wdrożyć własny plan odzyskania auta. Marysia bardzo martwiła się o Pawła i prosiła Mariusza o pomoc, jednak to Kacper zaczął działać na własną rękę, by sprawdzić wierność żony. Wynajęty przez niego detektyw przyniósł mu wymowne zdjęcia, które sugerują, że Marysię wciąż łączy bliska relacja z dawnym ukochanym. A co wydarzy się tym razem?
„Pierwsza miłość” odcinek 4282 - streszczenie
Paweł zdecyduje się na wyprowadzkę z domu Janka, szukając dla siebie nowego miejsca do życia. Kiedy Mariusz dowie się o problemach brata, zamiast mu pomóc, postanowi ugrać coś dla siebie. Przygnębiona Julka nie zauważy starań Maćka, który chce pomóc w wypromowaniu jej ekologicznej inicjatywy, ponieważ całą jej uwagę pochłoną nienawistne wiadomości od prześladowcy. Poważne kłopoty czekają też Bilewicza, którego Grażyna odsunie od zabiegów po wywiadzie pacjentki pod tytułem „Rzeźnik z We-Medu”. Na domiar złego skargę lekarza w Izbie Lekarskiej będzie musiał rozpatrzyć ojciec Floriana, co stawia bohatera w bardzo skomplikowanym położeniu.
„Pierwsza miłość” odcinek 4282 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinek 4282. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany o godzinie 18:00 na antenie Polsatu w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który od 2004 roku gromadzi przed telewizorami widzów śledzących losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Produkcja skupia się na skomplikowanych relacjach, miłosnych zawodach oraz codziennych dylematach szerokiej grupy przyjaciół i sąsiadów. Scenarzyści zręcznie przeplatają wątki miłosne z intrygami i humorem, co gwarantuje częste zwroty akcji. Bohaterowie regularnie stają przed trudnymi wyborami między lojalnością a osobistym szczęściem. Przez lata serial stał się stałym punktem ramówki, ukazując życie w wielkim mieście w kontraście do barwnego świata wsi. W serialu występują:
- Aneta Zając (jako Marysia)
- Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
- Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
- Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
- Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
- Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)