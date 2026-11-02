W poprzednim odcinku Iga i Sławek docenili umiejętności Piotra, któremu udało się zwabić i aresztować pedofila, choć podczas przesłuchania policjant stracił panowanie nad sobą. Nalepa wahał się, czy przyjąć propozycję objęcia stanowiska zastępcy dyrektorki, co doprowadziło do spięcia z Orianą podczas wspólnej kolacji. Marta wprost zapytała Fabiana o sprzedaż informacji prasie, a odrzucona Judyta uknuła zemstę i potajemnie nagrała ich wspólny seks. Czego teraz się spodziewać?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Na Wspólnej” odcinek 4308 - streszczenie

Weronika uświadomi Nalepie, że jego dawna miłość wciąż chowa do niego urazę, co skończy się ostrą wymianą zdań w szpitalu. Rywalizacja o fotel wicedyrektora przybierze na sile, gdy obie strony zaczną pisać na siebie wzajemne donosy. Bogdan zdecyduje się na szczerą rozmowę z dziećmi, aby wyznać im prawdę o rozwodzie z Joasią. W domu Ziębów zapanuje spore zamieszanie, kiedy tuż po wizycie kuratora w progu pojawi się Elena z synem i bagażami. Tymczasem śledczy natrafią w komputerze zatrzymanego na tropy prowadzące prosto do międzynarodowej siatki pedofilskiej.

„Na Wspólnej” odcinek 4308 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4308. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany o godzinie 20:15 na antenie TVN w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o codziennym życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Fabuła telenoweli śledzi losy kilku powiązanych ze sobą rodzin, pokazując ich wzloty i upadki na przestrzeni wielu lat. Produkcja od lat śledzi losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin, nie unikając trudnych tematów i nagłych zwrotów akcji. Widzowie mogą obserwować wzloty i upadki swoich ulubionych bohaterów, ich dylematy moralne oraz skomplikowane relacje uczuciowe. Serial na stałe wpisał się w wieczorny rytuał milionów Polaków, przyciągając przed ekrany kolejne pokolenia. W obsadzie produkcji znajdują się:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)