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W poprzednim odcinku Iga i Sławek docenili umiejętności Piotra, któremu udało się zwabić i aresztować pedofila, choć podczas przesłuchania policjant stracił panowanie nad sobą. Nalepa wahał się, czy przyjąć propozycję objęcia stanowiska zastępcy dyrektorki, co doprowadziło do spięcia z Orianą podczas wspólnej kolacji. Marta wprost zapytała Fabiana o sprzedaż informacji prasie, a odrzucona Judyta uknuła zemstę i potajemnie nagrała ich wspólny seks. Czego teraz się spodziewać?
„Na Wspólnej” odcinek 4308 - streszczenie
Weronika uświadomi Nalepie, że jego dawna miłość wciąż chowa do niego urazę, co skończy się ostrą wymianą zdań w szpitalu. Rywalizacja o fotel wicedyrektora przybierze na sile, gdy obie strony zaczną pisać na siebie wzajemne donosy. Bogdan zdecyduje się na szczerą rozmowę z dziećmi, aby wyznać im prawdę o rozwodzie z Joasią. W domu Ziębów zapanuje spore zamieszanie, kiedy tuż po wizycie kuratora w progu pojawi się Elena z synem i bagażami. Tymczasem śledczy natrafią w komputerze zatrzymanego na tropy prowadzące prosto do międzynarodowej siatki pedofilskiej.
„Na Wspólnej” odcinek 4308 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 4308. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany o godzinie 20:15 na antenie TVN w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o codziennym życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Fabuła telenoweli śledzi losy kilku powiązanych ze sobą rodzin, pokazując ich wzloty i upadki na przestrzeni wielu lat. Produkcja od lat śledzi losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin, nie unikając trudnych tematów i nagłych zwrotów akcji. Widzowie mogą obserwować wzloty i upadki swoich ulubionych bohaterów, ich dylematy moralne oraz skomplikowane relacje uczuciowe. Serial na stałe wpisał się w wieczorny rytuał milionów Polaków, przyciągając przed ekrany kolejne pokolenia. W obsadzie produkcji znajdują się:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)