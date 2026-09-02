W poprzednim odcinku Julita odeszła z kliniki We-Med, a Maja zobaczyła jej pożegnanie z Radkiem. Szybko wyciągnęła z tej sytuacji błędne wnioski. Ilona nie rozumiała, dlaczego Bartek nagle przełożył planowaną przeprowadzkę. Tymczasem Mariusz wtargnął na oddział psychiatryczny, przekonany, że Paweł dostaje zbyt silne leki. Ilona odkryła, że Kacper bez jej wiedzy zwiększył dawkę. Angelika przeżyła atak paniki, a później przyśniła jej się Ania. Przeczuwała, że Białemu stało się coś złego, ale Kamil traktował ją jak obcą osobę, więc nikt nie chciał udzielić jej informacji. Co wydarzy się dalej?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Pierwsza miłość” odcinek 4242 - streszczenie

Marta dowie się, co zaszło między Emilką a Bartkiem. Poradzi przyjaciółce, by nie traciła czasu, jeśli wciąż jej na nim zależy. W tym samym czasie Bartek przyzna Ilonie, co zrobił z Emilką. Wizyta Mariusza zachwieje kruchą równowagą między Kacprem a Marysią. Niewygodne fakty doprowadzą do kolejnej kłótni. Marysia postanowi wyjechać z Kingą, żeby nabrać dystansu. Melka i jej przyjaciele nadal będą czekać na jakiekolwiek informacje o Białym. Angelika zwróci się do ojca, bo tylko on dzięki swoim kontaktom może czegoś się dowiedzieć. Bolesław zgodzi się pomóc, ale będzie czegoś oczekiwał w zamian.

„Pierwsza miłość” odcinek 4242 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4242 odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. W tym odcinku wrócą sprawy Marysi, Kacpra, Angeliki i Białego. Emisja odbędzie się w wieczornym paśmie stacji.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z romansami, rodzinnymi tajemnicami, rozstaniami, powrotami i nagłymi konfliktami. Miejskie życie Wrocławia miesza się tu z bardziej swojskim, barwnym światem Wadlewa. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, sensacyjne wątki i rodzinne dramaty. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski