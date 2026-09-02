„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, który Polsat emituje od 2004 roku. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, a losy przyjaciół, rodzin oraz sąsiadów nieustannie się przeplatają. Bohaterowie zakochują się, rozstają, wracają do dawnych relacji i mierzą się z rodzinnymi tajemnicami oraz zdradami. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, ostre konflikty i decyzje, które potrafią wiele zmienić. Co wydarzy się w 4238. odcinku?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4238 - streszczenie

Plotkarski portal opublikuje złośliwy artykuł o Kindze. Tomek wpadnie w furię, gdy dowie się, że za medialnym zainteresowaniem jego matką stoi Jolka. Do We-Medu trafią goście weselni z objawami zatrucia. Personel będzie ledwie nadążał z przyjmowaniem pacjentów, a korytarze placówki szybko się zapełnią. W tym samym czasie Filip utknie w zepsutej windzie z Nikolą, która także zacznie źle się czuć. Wadlewianie nie uwierzą Róży i oburzą się, że odgrywa się na Zenku. Na witrynie jej sklepu pojawi się obraźliwy napis. Wiktoria stanie po stronie matki, ale nawet Olek uzna, że jego teściowa ma skłonność do naginania prawdy.

„Pierwsza miłość” odcinek 4238 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4238. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w środę, 2 września 2026 roku. Serial można oglądać na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Tego dnia We-Med będzie mierzył się z nagłym napływem pacjentów, a Tomek odkryje, jaką rolę Jolka odegrała w sprawie Kingi.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, emitowany od 2004 roku. Opowiada o mieszkańcach Wrocławia i Wadlewa, których losy splatają się w miłości, konfliktach i rodzinnych tajemnicach. Ważną częścią fabuły są romanse, rozstania, zdrady oraz powroty. Życie we Wrocławiu kontrastuje ze swojską codziennością Wadlewa, gdzie obok dramatu pojawiają się również lżejsze wątki. Bohaterowie mierzą się z codziennymi problemami, ale także z sensacyjnymi intrygami i rodzinnymi dramatami. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Marek Pyś jako Zenon Łazanek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

Anna Pentz jako Anna Kowalik

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski

Paweł Okoński jako Marian Śmiałek

Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk