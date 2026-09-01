Pierwsza miłość. Biały przeżyje wybuch w Kosowie w nowym sezonie. Wróci do Angeliki, ale to nie koniec

Wybuch w Kosowie. Angelika straci kontakt z ukochanym

W 4240 odcinku „Pierwszej miłości” po wakacjach Angelika dostanie wiadomość od Białego. Kamil będzie przebywał na wojskowej misji w Kosowie, ale mimo dzielącej ich odległości zakochani będą mogli przez chwilę porozmawiać. Dla Angeliki ten telefon stanie się niezwykle ważny. Po miesiącach pełnych dramatów znów usłyszy głos ukochanego i poczuje, że wszystko zaczyna się układać. Nie będzie jednak wiedziała, że za chwilę wydarzy się coś, co całkowicie odbierze jej spokój. Podczas rozmowy wojskowy pojazd, którym będzie jechał Kamil, najedzie na minę. Dojdzie do potężnej eksplozji, w wyniku której będą ofiary. Ranny Biały znajdzie się przy drodze i zdoła jeszcze odezwać się do Angeliki. Jego słowa zabrzmią jak pożegnanie.

Po chwili połączenie zostanie przerwane, a Angelika zostanie z najgorszymi obawami. Nie będzie mogła jednak łatwo dowiedzieć się, jaki los spotkał Białego. Informacji nie otrzyma w jednostce, dlatego w kolejnych wydarzeniach będzie zmuszona szukać pomocy u swojego ojca, Bolesława (Dawid Zawadzki).

Czy Biały przeżyje? Igor Paszczyk zdradza więcej, niż powinien?

Choć wydarzenia w Kosowie będą wyglądały bardzo źle, wiele wskazuje na to, że widzowie nie pożegnają się z Białym. Powód jest bardzo konkretny – Igor Paszczyk nadal pojawia się na planie „Pierwszej miłości” i publikuje zdjęcia związane z pracą nad nowymi odcinkami. Na fotografiach aktor pojawia się m.in. w towarzystwie serialowej Angeliki. Widać go także na kolejnych materiałach z planu, w tym w garderobie oraz na zdjęciach wykonanych w lustrze. To mocna wskazówka dotycząca dalszych losów jego postaci. Skoro Igor Paszczyk nagrywa kolejne sceny, oznacza to, że Biały przeżyje wybuch w Kosowie i jego historia będzie kontynuowana w nowych odcinkach.

Co więcej, na opublikowanych zdjęciach aktor nie wygląda na osobę, która przeszła przez poważny, wyniszczający wypadek. Nie widać u niego złamań ani wyraźnych, ciężkich obrażeń. Oczywiście nie oznacza to, że Kamil wyjdzie z eksplozji bez szwanku, ale można przypuszczać, że wybuch nie zakończy się dla niego najgorszym możliwym scenariuszem.

Biały wróci do Angeliki?

Wszystko wskazuje więc na to, że pytanie nie będzie już brzmiało tylko: „czy Biały przeżyje?”, ale również: co czeka Kamila po powrocie i czy uda mu się odbudować życie u boku Angeliki? Dziewczyna będzie przekonana, że ukochanemu mogło stać się coś najgorszego. Tym większe znaczenie będą miały informacje, które uda jej się zdobyć. Los Białego pozostanie jednym z najważniejszych wątków nowych odcinków, a zdjęcia Igora Paszczyka z planu dają widzom wyraźny sygnał, że jego historia będzie miała dalszy ciąg. Nie oznacza to jednak, że po powrocie Kamila wszystko od razu wróci do normy. Sam wybuch, wojskowa misja i dramatyczne doświadczenia, które przeżyje, mogą całkowicie zmienić sytuację Angeliki i Białego.