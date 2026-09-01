Pierwsza miłość, odcinek 4250: Filip w końcu da Nikoli szansę! Ich randka szybko wymknie się spod kontroli - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4250 - czwartek, 17.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość", po wakacjach Nikola nie zamierza cierpliwie czekać, aż Filip sam zrobi pierwszy krok. Dziewczyna pokaże, że doskonale wie, czego chce i nie ma problemu z mówieniem o tym wprost. W 4250 odcinku serialu zapyta więc Wenerskiego, kiedy właściwie zamierza się z nią umówić.

Dla Filipa okaże się to dość krępujące, bo taka bezpośredniość kompletnie go zaskoczy. Nikola nie będzie jednak bawić się w żadne gierki ani wysyłać mu trudnych do rozszyfrowania sygnałów. Po prostu jasno pokaże, że jest nim zainteresowana. Filip początkowo spróbuje zachować dystans, ale w końcu uzna, że nie ma sensu dłużej się przed nią bronić. Da Nikoli szansę i zgodzi się na pierwszą prawdziwą randkę.

Pierwsza miłość. Randka Filipa i Nikoli w nowym sezonie wymknie się spod kontroli

Randka Filipa i Nikoli w 4250 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie potoczy się zgodnie z klasycznym romantycznym scenariuszem. Miało być spotkanie, podczas którego wreszcie spokojnie się poznają, ale sytuacja szybko przybierze zupełnie nieoczekiwany obrót. Ich randka w nowym sezonie "Pierwszej miłości" spontanicznie zamieni się w wypad we czwórkę. Zamiast niezręcznej rozmowy tylko we dwoje pojawi się więc więcej osób, więcej emocji i okazja, żeby Filip zobaczył Nikolę w zupełnie innych okolicznościach. I właśnie wtedy wydarzy się coś, czego Wenerski raczej nie przewidzi. Nowa dziewczyna błyskawicznie podbije serca całego towarzystwa…

Pierwsza miłość po wakacjach. Nikola nie odpuści Filipowi i w końcu dopnie swego

W nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość", po wakacjach wszyscy będą zachwyceni Nikolą, jej charakterem i swobodą, z jaką odnajdzie się w nowym towarzystwie! Filip szybko zauważy, że dziewczyna wcale nie próbuje nikogo na siłę do siebie przekonywać. Po prostu taka jest, otwarta, przebojowa i bardzo pewna siebie. To właśnie zacznie działać na niego najmocniej.

Lekarz coraz słabiej ukryje zainteresowanie Nikolą, choć jeszcze niedawno zachowywał się tak, jakby umawianie się z nią było ostatnią rzeczą, na jaką ma ochotę. Wspólny wypad w 4250 odcinku "Pierwszej miłości" może więc okazać się przełomem.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu