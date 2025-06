Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4033: Tak się narodzi miłość Filipa do umierającej Angeliki - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Filip (Dominik Smaruj) poczuje, że chora na białaczkę Angelika (Patrycja Franczak) podoba mu się coraz bardziej, że umierającą dziewczynę traktuje inaczej niż resztę pacjentów z kliniki We-Med. Młody Wenerski, który zaliczył kilka nieudanych związków, znów się zakocha? Miłość, która powoli narodzi się w sercu Filipa, jest z góry skazana na porażkę. Mimo to początkujący lekarz w 4033 odcinku "Pierwszej miłości" zrobi wszystko, by Angelika odzyskała nadzieję na wyleczenie. W końcu Filip powie coś, co ją bardzo zaskoczy. Zobacz ZWIASTUN i poznaj szczegóły.