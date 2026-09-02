Spis treści
W poprzednim odcinku dziwne zachowanie Kazanowej sprawiło, że Seweryn postanowił chronić przed nią Bożydarka. Róża rozważała wyjazd, bo nie radziła sobie z ostracyzmem wadlewskiej społeczności. Jej sytuację mogło jednak odmienić znalezisko Mirona. Ilona zaproponowała Bartkowi wspólne zamieszkanie, a zaskoczony Miedzianowski uznał to za rozsądne rozwiązanie. Angelika zatrudniła się dorywczo jako salowa w We-Medzie i pogodziła się z Filipem. Rozmowa z Białym, który stacjonował w Kosowie, upewniła ją, że wszystko zaczyna się układać. Chwilę później doszło jednak do eksplozji. Co przyniesie kolejny odcinek?
„Pierwsza miłość” odcinek 4241 - streszczenie
Julita odejdzie z kliniki We-Med. Jej pożegnanie z Radkiem zobaczy Maja, która wyciągnie z tej sceny błędne wnioski. Ilona nie będzie rozumiała, dlaczego Bartek nagle przełożył ich zaplanowaną przeprowadzkę. Tymczasem na oddział psychiatryczny wtargnie Mariusz, przekonany, że Paweł dostaje zbyt silne leki. Ilona odkryje, że Kacper bez jej wiedzy zwiększył dawkę. Angelika dozna ataku paniki, a później przyśni jej się Ania. Kobieta zacznie przeczuwać, że Białemu stało się coś złego. Dla Kamila będzie jednak obcą osobą, dlatego nikt nie udzieli jej żadnych informacji.
„Pierwsza miłość” odcinek 4241 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4241 odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Serial można oglądać w Polsacie. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, emitowany od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Bohaterów łączą rodzinne więzi, przyjaźnie, romanse i sprawy zawodowe. W ich życiu nie brakuje rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Zestawienie miejskiego życia we Wrocławiu z atmosferą Wadlewa pozwala połączyć dramatyczne historie z lżejszymi, komediowymi wątkami. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski