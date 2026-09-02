W poprzednim odcinku w wadlewskiej przychodni pojawiła się Adelajda. Miała poważny problem, a pomóc mógł jej najwyraźniej tylko były mąż, Jurek. Kobieta wiedziała również o jego rozstaniu z Adrianną. Lucynkę zaczęła przytłaczać opieka wuja Zdzicha, przez co w domu Raczkiewiczów zrobiło się nerwowo. Maurycy realizował sprytny plan, by pozbyć się krewnego. Radek troszczył się o Maję, która zaraziła się od weselników w klinice. Florian zabrał Julitę na lunch z ojcem. Nadal udawali przed nim kochającą się parę, ale mężczyzna szybko zorientował się, co ich łączy. Jak potoczą się ich losy?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4240 - streszczenie

Dziwne zachowanie Kazanowej zaniepokoi Seweryna. Mężczyzna postanowi chronić przed nią Bożydarka. Róża zacznie rozważać wyjazd, bo przytłacza ją ostracyzm wadlewskiej społeczności. Jej sytuację może jednak odmienić znalezisko Mirona. Ilona zaproponuje Bartkowi wspólne zamieszkanie, a zaskoczony Miedzianowski uzna ten pomysł za rozsądny. Angelika zatrudni się dorywczo jako salowa w We-Medzie i pogodzi się z Filipem. Po rozmowie z Białym, który stacjonuje w Kosowie, nabierze przekonania, że wszystko zaczyna się układać. Spokój nie potrwa jednak długo, ponieważ dojdzie do eksplozji.

„Pierwsza miłość” odcinek 4240 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4240. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w piątek, 4 września 2026 roku, o godz. 18:00 w Polsacie. Informacje o ewentualnej powtórce najlepiej sprawdzić w aktualnym programie stacji.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z miłością, rozstaniami, powrotami, zdradami i rodzinnymi tajemnicami. Codzienne sprawy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami i dramatami. Wrocławskie życie kontrastuje ze swojskim, barwnym Wadlewem. W obsadzie są m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski