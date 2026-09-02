W poprzednim odcinku plotkarski portal opublikował złośliwy artykuł o Kindze. Tomek wpadł w furię, gdy dowiedział się, że za medialne zainteresowanie jego matką odpowiada Jolka. Do We-Medu trafili goście weselni z objawami zatrucia. Personel ledwie radził sobie z napływem pacjentów, a Filip utknął w zepsutej windzie z Nikolą, która także zaczęła źle się czuć. W Wadlewie mieszkańcy nie uwierzyli Róży i oburzyli się, że odgrywa się na Zenku. Na witrynie jej sklepu pojawił się obraźliwy napis, a Wiktoria stanęła w obronie matki. Nawet Olek uznał jednak, że jego teściowa ma skłonność do naginania prawdy.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4239 - streszczenie

W wadlewskiej przychodni pojawi się Adelajda z poważnym problemem. Wszystko wskazuje na to, że pomóc może jej tylko były mąż, Jurek. Kobieta wie też o jego rozstaniu z Adrianną. Lucynkę zacznie przytłaczać opieka wuja Zdzicha, a w domu Raczkiewiczów zapanuje nerwowa atmosfera. Maurycy zacznie realizować sprytny plan, by pozbyć się krewnego. Radek zaopiekuje się Mają, która zaraziła się w klinice od weselników. Florian zabierze Julitę na lunch z ojcem. Choć oboje nadal będą udawać przed nim zakochaną parę, mężczyzna szybko przejrzy ich grę.

„Pierwsza miłość” odcinek 4239 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4239. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września 2026 roku, o godzinie 18:00 w Polsacie. Ojciec Floriana zacznie podejrzewać, że Julita i jego syn tylko grają szczęśliwie zakochaną parę.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z miłosnymi zawirowaniami, rodzinnymi tajemnicami, rozstaniami i niespodziewanymi powrotami. Codzienne problemy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami oraz trudnymi decyzjami. Wrocławskie życie kontrastuje ze swojskim, pełnym charakterystycznych postaci Wadlewem. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski