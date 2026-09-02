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W poprzednim odcinku plotkarski portal opublikował złośliwy artykuł o Kindze. Tomek wpadł w furię, gdy dowiedział się, że za medialne zainteresowanie jego matką odpowiada Jolka. Do We-Medu trafili goście weselni z objawami zatrucia. Personel ledwie radził sobie z napływem pacjentów, a Filip utknął w zepsutej windzie z Nikolą, która także zaczęła źle się czuć. W Wadlewie mieszkańcy nie uwierzyli Róży i oburzyli się, że odgrywa się na Zenku. Na witrynie jej sklepu pojawił się obraźliwy napis, a Wiktoria stanęła w obronie matki. Nawet Olek uznał jednak, że jego teściowa ma skłonność do naginania prawdy.
„Pierwsza miłość” odcinek 4239 - streszczenie
W wadlewskiej przychodni pojawi się Adelajda z poważnym problemem. Wszystko wskazuje na to, że pomóc może jej tylko były mąż, Jurek. Kobieta wie też o jego rozstaniu z Adrianną. Lucynkę zacznie przytłaczać opieka wuja Zdzicha, a w domu Raczkiewiczów zapanuje nerwowa atmosfera. Maurycy zacznie realizować sprytny plan, by pozbyć się krewnego. Radek zaopiekuje się Mają, która zaraziła się w klinice od weselników. Florian zabierze Julitę na lunch z ojcem. Choć oboje nadal będą udawać przed nim zakochaną parę, mężczyzna szybko przejrzy ich grę.
„Pierwsza miłość” odcinek 4239 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4239. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września 2026 roku, o godzinie 18:00 w Polsacie. Ojciec Floriana zacznie podejrzewać, że Julita i jego syn tylko grają szczęśliwie zakochaną parę.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z miłosnymi zawirowaniami, rodzinnymi tajemnicami, rozstaniami i niespodziewanymi powrotami. Codzienne problemy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami oraz trudnymi decyzjami. Wrocławskie życie kontrastuje ze swojskim, pełnym charakterystycznych postaci Wadlewem. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski