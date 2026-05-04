Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4213

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" działo się naprawdę sporo, a powroty i trudne decyzje całkowicie zdominowały ekranowe wydarzenia. Radek wrócił z konferencji prosto w ogień gniewu Grażyny, która mimo interwencji Kacpra pozostała nieugięta i postawiła mężczyźnie twarde warunki. Załamanego bohatera odwiedziła Julita, jednak na miejscu zastała Maję, co tylko dodatkowo skomplikowało i tak już trudną sytuację. Prawdziwy dramat rozegrał się pod domem Olszewskich, gdzie policjanci po usłyszeniu huku wystrzału znaleźli zakrwawionego Bolesława. Filip usiłował naprawić błędy i rozważał powiadomienie Białego o porwaniu Angeliki, lecz ona wraz z Elizą niespodziewanie zaprzeczyły tym doniesieniom podczas składania oficjalnych zeznań. To był niezwykle mocny epizod, dlatego warto sprawdzić, jakie będą dalsze losy tych bohaterów.
"Pierwsza miłość" odc. 4213 - streszczenie
Kalina nie zamierza poddawać się oskarżeniom Mikołaja i aktywnie walczy o prawdę, prosząc Edwarda Stryjeńskiego o pomoc w namierzeniu Sandry. Edward jednak stanowczo odcina się od tej prośby, nie chcąc mieć nic wspólnego z wyjaśnianiem przyczyn katastrofy na budowie. Widząc niechęć Stryjeńskiego, Oskar postanawia samodzielnie stawić czoła problemom i znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji. Tymczasem w szpitalu Bolesław czuje się zapomniany przez bliskich, podczas gdy Angelika stoi przed drzwiami jego sali, walcząc z oporami przed wejściem do środka. Równocześnie Eliza przygotowuje się do realizacji swojej części układu ze Świdrem, co ma doprowadzić do odebrania Iskry jej mężowi. Niepokój panuje również u Marysi, która musi zmierzyć się z oburzeniem Julki po odkryciu romansu jej ojca z ciotką, co wywołuje u Kacpra ogromny lęk przed utratą żony.
"Pierwsza miłość" odc. 4213 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców Wrocławia oraz Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany rzesze wiernych odbiorców. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji i prywatnych problemów znanych postaci. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy Kaliny i Marysi, warto zarezerwować sobie czas w poniedziałkowe popołudnie. Odcinek numer 4213 zostanie wyemitowany 11 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Ten serial to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od ponad dwóch dekad bawi i wzrusza kolejne pokolenia. Śledzimy w nim codzienne życie grupy przyjaciół, którzy muszą radzić sobie z miłosnymi zawodami, rodzinnymi intrygami, a czasem nawet z niebezpiecznymi zagadkami kryminalnymi. To jedna z tych produkcji, przy której można odpocząć po pracy, kibicując ulubionym parom w ich dążeniu do szczęścia. Luźna atmosfera przeplata się tu z poważniejszymi tematami, co sprawia, że historia Marysi i Kingi nigdy się nie nudzi. W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)