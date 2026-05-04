Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4213

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" działo się naprawdę sporo, a powroty i trudne decyzje całkowicie zdominowały ekranowe wydarzenia. Radek wrócił z konferencji prosto w ogień gniewu Grażyny, która mimo interwencji Kacpra pozostała nieugięta i postawiła mężczyźnie twarde warunki. Załamanego bohatera odwiedziła Julita, jednak na miejscu zastała Maję, co tylko dodatkowo skomplikowało i tak już trudną sytuację. Prawdziwy dramat rozegrał się pod domem Olszewskich, gdzie policjanci po usłyszeniu huku wystrzału znaleźli zakrwawionego Bolesława. Filip usiłował naprawić błędy i rozważał powiadomienie Białego o porwaniu Angeliki, lecz ona wraz z Elizą niespodziewanie zaprzeczyły tym doniesieniom podczas składania oficjalnych zeznań. To był niezwykle mocny epizod, dlatego warto sprawdzić, jakie będą dalsze losy tych bohaterów.

"Pierwsza miłość" odc. 4213 - streszczenie

Kalina nie zamierza poddawać się oskarżeniom Mikołaja i aktywnie walczy o prawdę, prosząc Edwarda Stryjeńskiego o pomoc w namierzeniu Sandry. Edward jednak stanowczo odcina się od tej prośby, nie chcąc mieć nic wspólnego z wyjaśnianiem przyczyn katastrofy na budowie. Widząc niechęć Stryjeńskiego, Oskar postanawia samodzielnie stawić czoła problemom i znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji. Tymczasem w szpitalu Bolesław czuje się zapomniany przez bliskich, podczas gdy Angelika stoi przed drzwiami jego sali, walcząc z oporami przed wejściem do środka. Równocześnie Eliza przygotowuje się do realizacji swojej części układu ze Świdrem, co ma doprowadzić do odebrania Iskry jej mężowi. Niepokój panuje również u Marysi, która musi zmierzyć się z oburzeniem Julki po odkryciu romansu jej ojca z ciotką, co wywołuje u Kacpra ogromny lęk przed utratą żony.

"Pierwsza miłość" odc. 4213 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia oraz Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany rzesze wiernych odbiorców. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji i prywatnych problemów znanych postaci. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy Kaliny i Marysi, warto zarezerwować sobie czas w poniedziałkowe popołudnie. Odcinek numer 4213 zostanie wyemitowany 11 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten serial to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od ponad dwóch dekad bawi i wzrusza kolejne pokolenia. Śledzimy w nim codzienne życie grupy przyjaciół, którzy muszą radzić sobie z miłosnymi zawodami, rodzinnymi intrygami, a czasem nawet z niebezpiecznymi zagadkami kryminalnymi. To jedna z tych produkcji, przy której można odpocząć po pracy, kibicując ulubionym parom w ich dążeniu do szczęścia. Luźna atmosfera przeplata się tu z poważniejszymi tematami, co sprawia, że historia Marysi i Kingi nigdy się nie nudzi. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)