Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4209

W serialu "Na Wspólnej" ostatnio działo się naprawdę dużo, a skomplikowane losy bohaterów po raz kolejny mocno namieszały w ich codzienności. Podczas szkolnej premiery Junior zupełnie stracił panowanie nad sobą i niespodziewanie zaatakował trenera Bartka, oskarżając go przed wszystkimi o próbę odebrania mu matki. W tym samym czasie Damian w areszcie zdołał uniknąć przemocy tylko dzięki paczce od żony, a Sławek zdobył nagranie, na którym Włodek rozpoznał kobietę kradnącą telefon i podszywającą się wcześniej pod dziennikarkę. Sam Zięba musiał dodatkowo odpierać ataki wścibskiej Sandry, która bez żadnych zahamowań wypytywała go o zięcia pedofila. Na tle tych wszystkich afer Julka powoli znajdowała wspólny język z Leonem, budując relację, która stawała się coraz bliższa. Czego zatem można spodziewać się po kolejnym odcinku?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4209 - streszczenie

Jarek wraca do mieszkania i zaczyna pospiesznie pakować swoje rzeczy, będąc przekonanym o romansie żony z Wichrowskim. Eliza rozpaczliwie prosi go o wybaczenie i zapewnia, że relacja z Bartkiem jest już przeszłością, jednak jej słowa nie trafiają do zranionego męża. Wkrótce Bogdan musi interweniować i zabiera pijanego syna z baru, podczas gdy ojciec Elizy przekazuje jej przykrą wiadomość o niechęci Juniora do spotkania z matką. Tymczasem pod kancelarią Ola spotyka Mariusza, który próbuje zmusić ją siłą do powrotu do domu, ale z opresji ratuje ją Zduński. Niedługo później okazuje się, że Czerski bez zgody żony odebrał Alka z przedszkola. Dodatkowo w redakcji narasta ostry spór o artykuł dotyczący Cieślika. Sandra kieruje groźby pod adresem Igora, który nie zdaje sobie sprawy, że kobieta jest kochanką jego przełożonego.

"Na Wspólnej" odc. 4209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej popularnej produkcji z pewnością zechcą dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców słynnej warszawskiej kamienicy. Warto zarezerwować sobie czas w połowie maja, aby na bieżąco śledzić zawiłe relacje między postaciami. Jeśli planujecie wieczorny seans przed telewizorem, mamy dla Was dokładne dane dotyczące nadchodzącej emisji. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku na kanale TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Produkcja ta od wielu lat gości w polskich domach, opowiadając o grupie przyjaciół, którzy po opuszczeniu domu dziecka stworzyli własną, wielką rodzinę. Wszystko zaczęło się od wspólnego dorastania pod opieką Marii i Włodka Ziębów, a dom przy legendarnej ulicy stał się dla bohaterów prawdziwą przystanią. To opowieść o więziach silniejszych niż krew, które pozwalają przetrwać najtrudniejsze życiowe zakręty i budować przyszłość kolejnych pokoleń. Każdy wieczór z tymi bohaterami to okazja, by poczuć klimat sąsiedzkiej wspólnoty i poznać nowe perypetie znanych postaci. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)